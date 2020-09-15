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У Києві побили ведучого "Телебачення Торонто": не сподобалися жарти

Київ, Вівторок 15 вересня 2020 18:18
У Києві побили ведучого "Телебачення Торонто": не сподобалися жарти
Єгор Шатайло (фото: instagram.com/egorshatailo)
Автор: Анна Кисельова

Коміка повалили на землю і залили обличчя газом

Напередодні стендап-концерту, ввечері 14 вересня, сценариста і співведучого "Телебачення Торонто" Єгора Шатайла побили кілька десятків людей. Напад стався через жарти коміка. Подробиці нападу, а також інформацію про стан знаменитості опублікували на сторінці "Телебачення Торонто" в Facebook.

Як повідомляється, Єгора Шатайла побили перед виступом. На нього напали кілька десятків людей, повалили його на землю і залили обличчя газом.

"Це сталося в понеділок, 14 вересня, перед виступом Єгора на стендап-концерті в Києві. Напередодні Єгор написав пост у ФБ з анонсом свого стендапу "про збитковість традиційної української родини, яку треба закрити, як Тетчер шахти та вкладати бабки в інновації", - розповідають у пресслужбі.

Жарт коміка не сподобався представникам "Традиції та Порядку", після словесної перепалки у коментарях під публікацією вони вирішили "пояснити" свою позицію з застосуванням фізичної сили, відзначають в "Телебачення Торонто".

"Тому кілька десятків молодиків прийшли на анонсований стендап-концерт. Але грошей на квитки, на жаль, не мали. Тому влаштували бліц-спілкування з Єгором. Традиційно напали на нього (розпилили газ в обличчя, змусили вибачитись перед народом України, повикрикували щось проти ЛГБТ) і впорядковано втекли. А потім мужньо повернулися до Єгора у коментарі під постом, щоб позловтішатися", - йдеться в повідомленні.

Також на сторінці відзначили, що для "людей, які називають себе націоналістами", є багато реальних проблем.

"В країні існує Віктор Медведчук, дофіга російських агентів, проросійських телеканалів, проросійських рішень влади, мільйон проблем. Але люди, які називають себе націоналістами, ведуть боротьбу зі стендап-коміком. Це просто огидно", - додали в запису.

Адміністрація сторінки також розповіла про стан ведучого.

"Важливо: з Єгором все нормально. Він відійшов від стресу і навіть виступив на концерті. Зрештою, ще й отримав новий матеріал для стендапів", - підсумували в "Телебачення Торонто".

У Києві побили ведучого &quot;Телебачення Торонто&quot;: не сподобалися жарти

Єгор Шатайло з "Телебачення Торонто" (фото: facebook.com/TVToronto)

Нагадаємо, що раніше під Дніпром побили екс-нардепа, який шукав гусей.

Також ми писали, що нещодавно в Україні побили колишнього політв'язня Балуха.

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