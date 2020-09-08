ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні побили колишнього політв'язня Балуха

Україна, Вівторок 08 вересня 2020 15:12
В Україні побили колишнього політв'язня Балуха
Фото: Володимир Балух (krymr.com)
Автор: РБК-Україна

У вівторок вночі, 8 вересня, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

Про це у Facebook повідомив інший колишній в'язень Кремля Олег Сенцов.

"Володимир Балух був побитий сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з'ясовуються", - повідомив він.

Пізніше Сенцов додав, що у Балуха зламана рука і ключиця. Загрози життю, за його словами, немає.

РБК-Україна з'ясовує подробиці побиття Балуха в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після повернення з російського полону Микола Карпюк і Володимир Балух почнуть працювати в офісі Уповноваженого з прав людини Людмили Денисової.

РБК-Україна раніше писало, що Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії. Підготовка пакету документів для подачі в Європейський суд по його справі ведеться з 2016 року.

Володимир Балух - український громадський активіст, фермер, після 2014 року залишився громадянином України, відмовившись від російського громадянства. Переслідувався окупаційною владою Криму.

Балуха повернули в Україну з російського полону 7 вересня 2019 року в рамках обміну з РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події политзаключенные
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся