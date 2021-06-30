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У Києві побили відомого антимайданівця "Топаза", який "давав команду" (фото)

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Київ, Середа 30 червня 2021 16:46
У Києві побили відомого антимайданівця "Топаза", який "давав команду" (фото) Фото: Гнат Кромський (скріншот з відео)
Автор: Styler

"Топаз", справжнє ім'я якого Гнат Кромський, був побитий в Києві. Активіста Антимайдана побили невідомі молоді люди. Чоловікові знадобилася медична допомога.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в "Facebook".

"Кажуть, що він уникав судових засідань, де його повинні були покарати за викрадення людини", - зазначено в повідомленні.

У Києві побили відомого антимайданівця &quot;Топаза&quot;, який &quot;давав команду&quot; (фото)

"Топаз" (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У мережі "Топаз" написав, що співробітники СБУ зняли його з поїзда, на якому він повинен був приїхати до Києва на засідання суду, і доставили в суд примусово. При цьому він опублікував розмите фото, де він їде в машині.

У Києві побили відомого антимайданівця &quot;Топаза&quot;, який &quot;давав команду&quot; (фото)

"Топаз" (фото: facebook.com/ignat.kromskoi)

Пізніше він виклав ще одне фото з побитим обличчям.

У Києві побили відомого антимайданівця &quot;Топаза&quot;, який &quot;давав команду&quot; (фото)

"Топаз" (фото: facebook.com/ignat.kromskoi)

"При виході з суду на мене скоєно напад, тільки стадом можуть!" - написав він.

Нагадаємо, у 2018 році Гната Кромського звільнили з-під варти за законом Савченко, але він є фігурантом нової справи щодо викрадення людини.

З чого все починалося?

У 2014 році "Топаз" керував харківськими тітушками. Тоді він шукав їх спеціально, щоб здійснювати напади на активістів Майдану. Він також був одним з ініціаторів створення "Харківської народної республіки".

Кромський також записав відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом ввести війська в Україну.

Крім того, славу йому принесло відео журналіста Сергія Рульова, який кричав "Топаз, дай команду!", Коли його і "Топаза" били антимайданівці, прийнявши не за свого.

Відео: YouTube

Нагадаємо, в Запоріжжі чоловік жорстоко побив дівчину в магазині, а "копи" його відпустили.

Раніше в Польщі жорстоко побили українців за рідну мову.

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Київ Игнат Кромской
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