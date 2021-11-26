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У Києві хочуть змінити знамениту "Батьківщину-Мати": прибрати груди, демонтувати крила

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 08:47
У Києві хочуть змінити знамениту "Батьківщину-Мати": прибрати груди, демонтувати крила Фото: у Києві пропонують прибрати "Батьківщину-Мати" (wikimedia by Adam Jones)
Автор: Людмила Жукова

У Києві запропонували змінити пам'ятник під назвою"Батьківщина-Мати".

Відповідна петиція з'явилася на сайті Київради.

Що не подобається автору петиції

Автор прохання стверджує, що у цього монумента "радянська естетика".

Петицію склав Олександр Артемов. "Батьківщина-Мати" на Печерську є найвищою монументальною спорудою в Європі і приваблює туристів.

"Але первісний задум і радянська естетика цієї споруди не відповідає сучасним політичним та ідеологічним вимогам суспільства. Водночас її демонтаж здається недоцільним, по-перше, оскільки він міцно вписався в обриси нашого міста, по-друге – з економічних міркувань", - повідомляє Артемов.

Які пропозиції?

Автор петиції пропонує не демонтувати пам'ятник, а змінити його, мовляв, скульптура виглядає чоловікоподібною.

"Оскільки ця жінка виглядає досить чоловікоподібно, а ще й тримає в руках щит і меч, нескладно буде перетворити її в статую Архістратига Михаїла – патрона нашого міста. З цією метою прибрати груди, замінити радянський герб гербом Києва і домонтувати крила. Якщо знайдуться додаткові гроші", - написав автор петиції.

Для довідки

Батьківщина-Мати - це монументальна скульптура в Києві на правому березі Дніпра. Розташована на території Музею історії України у Другій світовій війні.

Її відкрили в 1981 році на День Перемоги за часів Брежнєва.

Як ми раніше писали, київські об'єкти ЮНЕСКО потрапили в топ популярних інстаграмних локацій світу.

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