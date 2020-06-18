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У Києві горіла високовольтна вишка та гриміли вибухи під житловими будинками: відео НП

STYLERЖиття    18.06.2020 - 21:37
У Києві горіла високовольтна вишка та гриміли вибухи під житловими будинками: відео НП
У Києві горіла високовольтна вишка (колаж РБК-Україна)

У Києві через аварію половина району залишилася без електрики

У Києві залишилася без світла половина Дніпровського району через загоряння високовольтної вежі біля житлового комплексу "Комфорт-Таун". Очевидці події розповіли про два вибухи з-за аварії.

На місце події прибула поліція, дві машини пожежників і карета "швидкої". Відео інциденту 18 червня опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

В результаті НП на вежі обірвало дроти. Також виявилася відключена високовольтна кабельна лінія "Русанівська-Б".

Відео: У Києві сталася пожежа на високовольтній вишці та знеструмлення половини району

Як повідомили в прес-службі ДТЕК "Київські електромережі", електрика пропала в будинках на вулицях Тютюнника, Ентузіастів, Сверстюка, Туманяна, на Дніпровській та Русанівській набережних та на Русанівському бульварі, а також на деяких сусідніх вулицях

Рятувальники поінформували про коротке замикання в розподільної частини електроопори з подальшим горінням, а ліквідувати пожежу вдалося досить оперативно, про це розповіли в ДСНС столиці.

На місці працювали співробітники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини, дві одиниці основної та спеціальної техніки, 10 чоловік особового складу.

Раніше повідомлялося, що недавно у Києві горіло Головне слідче управління Нацполіції, і підозрюють підпал.

Також ми писали про те, що в українського депутата вибухнула квартира, і незабаром з'явилися скандальні подробиці про власника.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Київпожежа
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