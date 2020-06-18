У Києві горіла високовольтна вишка та гриміли вибухи під житловими будинками: відео НП

У Києві через аварію половина району залишилася без електрики
У Києві залишилася без світла половина Дніпровського району через загоряння високовольтної вежі біля житлового комплексу "Комфорт-Таун". Очевидці події розповіли про два вибухи з-за аварії.
На місце події прибула поліція, дві машини пожежників і карета "швидкої". Відео інциденту 18 червня опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
В результаті НП на вежі обірвало дроти. Також виявилася відключена високовольтна кабельна лінія "Русанівська-Б".
Відео: У Києві сталася пожежа на високовольтній вишці та знеструмлення половини району
Як повідомили в прес-службі ДТЕК "Київські електромережі", електрика пропала в будинках на вулицях Тютюнника, Ентузіастів, Сверстюка, Туманяна, на Дніпровській та Русанівській набережних та на Русанівському бульварі, а також на деяких сусідніх вулицях
Рятувальники поінформували про коротке замикання в розподільної частини електроопори з подальшим горінням, а ліквідувати пожежу вдалося досить оперативно, про це розповіли в ДСНС столиці.
На місці працювали співробітники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини, дві одиниці основної та спеціальної техніки, 10 чоловік особового складу.
Раніше повідомлялося, що недавно у Києві горіло Головне слідче управління Нацполіції, і підозрюють підпал.
Також ми писали про те, що в українського депутата вибухнула квартира, і незабаром з'явилися скандальні подробиці про власника.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Володимир Костирін