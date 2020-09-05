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У Києві двоє неадекватів побили священника: несподівана реакція потерпілого

Автор: Анна Кисельова

Після інциденту священник вирішив не писати заяву

У Києві ввечері 4 серпня двоє молодих людей у стані алкогольного сп'яніння сильно побили священника. Як повідомляється, інцидент стався поблизу ТРЦ NewWay. Мотив побиття молоді люди назвати не змогли. Подробиці й фотографії нападників опублікували в соціальній мережі Facebook в співтоваристві "Київ Оперативний".

За даними свідків, працівники швидкої допомоги описали як серйозні травми. Більш того, незадовго до інциденту клірик переніс інсульт.

"Вчора поблизу ТРЦ NewWay двоє молодих і не дуже тверезих людей невідомо навіщо побили священника. Лікарі швидкої повідомили, що травми священнослужитель отримав серйозні, а ще нещодавно у нього був інсульт", - йдеться в повідомленні.

Неочікуваною виявилася реакція самого потерпілого – священник відмовився писати заяву.

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"Правоохоронці спіймали бешкетників, але від написання заяв постраждалий відмовився, тому що "Бог їм суддя", - додали в публікації.

У Києві два неадеквату побили священника (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що раніше російський священник допитував українських військових на Донбасі.

Також ми писали, у Чернівцях священник заявив, що у нього COVID-19, покашляв на журналістів і зняв на відео.

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