У Києві на дитячому майданчику виявили гранату: могла вибухнути

У Києві від гранати могли постраждати діти
У Києві на масиві Виноградар на дитячому майданчику знайшли гранату. Снаряд знаходився в пісочниці по вулиці Сім'ї Крістерів, 20. Експерти відзначили, що теоретично вона могла вибухнути в будь-який момент.
Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
"У "Варшавському мікрорайоні" серед білого дня" на дитячому майданчику знайшли гранату. По всій видимості, місцевий ЖКГ з піском в пісочницю дітям привіз. Дуже схожа на бойову - Ф1 з запалом 1941 року. Могла вибухнути в будь-який момент. Київ, Вул. Сім'ї Крістерів, 20", - сказано в повідомленні на сторінці.
У Києві в пісочниці знайшли гранату (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Українці в коментарях відреагували на страшну знахідку.
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