ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві автохам проїхався по пішохідному мосту: відео обурило мережу

STYLERЖиття    01.07.2020 - 21:00
У Києві автохам проїхався по пішохідному мосту: відео обурило мережу
Пішохідний міст у Києві (фото: РБК-Україна)

Легковик заїхав на "міст Кличка" серед білого дня

У Києві автохам проїхався по пішохідно-велосипедний мосту, який з'єднує арку Дружби народів і парк Володимирська гірка (також відомий під назвою "міст Кличка"). Водія легковика зняли очевидці.

Відео з легковиком 1 липня опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Нинішній інцидент в мережі порівняли з нещодавнім випадком на мосту, призначеному тільки для пішоходів і велосипедистів. Так, кілька днів тому "відзначився" водій легковика Renault, що закінчилося для порушника штрафом і постановою по ст. 122 КУпАП.

"Нікого нічого не вчить. Ані штрафи, ані "популярність" в мережі", - йдеться у підписі до сьогоднішнього ролика.

Як видно на кадрах, цього разу правила проігнорував водій легкового авто Nissan з номерними знаками AA4886MB.

Відео: У Києві автохам заїхав на "міст Кличка"

В мережі така поведінка автохама викликала масу обурення. У коментарях пишуть, що невелика сума штрафу не особливо стримує порушників, а також озвучують пропозицію встановити на в'їзді та виїзді спеціальні огорожі.

У Києві автохам проїхався по пішохідному мосту: відео обурило мережуУ Києві автохам проїхався по пішохідному мосту: відео обурило мережуУ Києві автохам проїхався по пішохідному мосту: відео обурило мережуУ Києві автохам проїхався по пішохідному мосту: відео обурило мережу

У Києві автохам заїхав на "міст Кличко" (фото: скрін коментарів facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що минулого літа у Києві на пішохідному мосту біля арки Дружби народів не раз помічали водіїв авто і мотоциклістів. Як наслідок, на конструкції стали з'являтися тріщини біля основи огорожі, і в одному місці сильно ослабли троси.

Раніше ми писали про те, що у Києві неадекватний водій на джипі наїхав на велосипедиста, але для нього це закінчилося плачевно.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Київмоставтохамство
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся