Кейт Міддлтон і принц Вільям готують сенсаційну заяву: що відомо

Кейт Міддлтон і принц Вільям готують для своїх шанувальників несподівані новини. Про це заявив королівський експерт Амід Скобi, який був присутній на недавньому секретному брифінгу в Букінгемському будинку, передає Heirpod ABC.

Скобi заявив, що 2020 рік пройде під знаком Кембриджів. Трактувати дане повідомлення можна по-різному, але одне відомо точно: Кейт Міддлтон і принц Вільям готують для шанувальників цікаві новини.

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Чекайте від цих королівських осіб важливих оголошень під час свят, що буде невеликим відступом від традицій. Це розумне рішення і прекрасний час, щоб порадувати своїх підданих", - заявив експерт.

Є припущення про те, що Кейт Міддлтон знову вагітна. Але, з іншого боку, ходять чутки, що в королівській родині панує розлад, а тому герцоги Кембриджські можуть розлучитися.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили відпочити від недоброзичливців і незабаром покинуть країну.