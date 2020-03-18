Кернес знову оскандалився через коронавірус: самі трупики

Геннадій Кернес відзначився дивною заявою про охоплену коронавірусом Італію, в якій кількість жертв від COVID-19 вже перевищила 2,5 тисячі людей. Мер Харкова видав фразу, що в країні - "самі трупики".

На позачерговій сесії міськради 18 березня чиновник прокоментував ситуацію з роботою громадського транспорту в місті після введення обмежувальних заходів через карантин та наголосив, що питання обмежень - життєво важливе.

Нагадаємо, що харківське метро через карантин закрили 17 березня, і перевезення пасажирів у підземці призупинили до 3 квітня.

"Зараз метро (закрито) в трьох містах: це Київ, Харків та Дніпро... В Італії працює метро і трамвай, все там працює, тільки там вже ніхто не їздить. Там самі трупики вже", - сказав Кернес.

На засіданні заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов зазначив, що міська влада зв'язалися з керівництвом підприємств стосовно запроваджених заходів.

"Велика проблема полягає в тому, що не те, як ми перевеземо людей містом, а як ми доставимо величезну кількість людей, а в деяких підприємствах це до 40% живуть у Харківській області - це слюсарі, водії сміттєвозів, працівники комунальних підприємств - туди і назад, у зв'язку з тим, що перевезення з області і назад з сьогоднішнього дня зупинена повністю ", - заявив він.

Відео: Кернес розповів про "самі трупики" в Італії через коронавірус

Вислів Кернеса про "самі трупики" в Італії викликав в мережі обурення і закиди у цинізмі.

Фото: скрін коментарів youtube.com

Як повідомлялося, раніше в Харкові проігнорували обмеження на роботу шкіл та дитячих садків, введені Кабміном з 12 березня через карантин. Кернес заявив, батькам буде нікуди подіти своїх дітей на час тритижневого карантину. Після цієї скандальної ситуації - 13-го - прокуратура області порушила кримінальну справу стосовно місцевих чиновників, і того ж дня в Харківській мерії заявили, що в місті будуть закриті всі навчальні заклади - згідно з вимогами.

Нагадаємо, що за невиконання постанови про карантин через коронавірус в Україні передбачені адміністративні штрафи та кримінальна відповідальність.