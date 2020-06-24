У Карпатах під жінкою з дітьми розійшлася дорога: моторошне відео

У мережі з'явилося відео руйнування дороги над людьми в Карпатах
Сильні зливи на заході України наробили багато лиха. В результаті опадів річки вийшли з берегів і утворилася повінь. Вона підтопила 4,5 тис. будинків, зруйнувало 90 мостів та пошкодило 427 км автодоріг. Із зони підтоплення евакуйовано майже 800 людей, загинуло 3 людини. У мережі з'явилося відео, як в Яремче під жінкою з дітьми пішла дорога.
Відео опублікувала на сторінці в Facebook Іванна Додяк.
"Батьки вирішили собі погуляти з дітьми зараз. Де розум? Будьте обережні, не ходіть самі, а тим більше з дітьми, щоб зняти відео або фото і викласти в соцмережі!!!" – написала Іванна Додяк .
Жінці і двом дітям вдалося врятуватися в останню секунду. Спочатку вони йшли по дорозі, яка вже дала тріщину в декількох місцях. Подекуди асфальт сповз у бурхливу річку.
В той момент, коли жінка з дітьми йшла за нього, розпочався черговий обвал. Люди швидко встигли перестрибнути на тверду землю і в ту ж мить асфальт за ними пішов під воду.
"Мама мені страшно", - кричить на відео дитина.
В Яремче під людьми обвалилася дорога (відео: YouTube)
24 червня через небезпечну ситуацію в окрузі в Івано-Франківську область вилетів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Автор: Людмила Жукова