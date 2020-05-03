Карантин в Україні: секрети економії під час фінансової кризи

Карантин в Україні призвів до фінансової кризи (Колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли, як впоратися з фінансовою кризою під час карантину та правильно розподілити бюджет

Карантин в Україні був запроваджений через загрозу поширення пандемії коронавірусу. Багатьом українцям довелося перейти на віддалену роботу, взяти відпустки, а деяким – звільнитися через закриття закладів і невеликих організацій. За 7 тижнів карантину фінансові труднощі на собі відчули вже майже 40% жителів країни.

Експерти розповіли в програмі "Ранок з Україною", як українцям розподілити сімейний бюджет під час карантину і навчитися економити кошти, щоб уникнути фінансової кризи.

Більшість українців на час карантину виявилися в скрутному становищі – доходи мізерні, а додаткового заробітку немає. Тому доводиться економити на всьому. "Максимально скоротити витрати, і затягнути пояси", - радить під час карантину економіст Олег Пендзин.

Він зазначає, що є мінімум, нижче якого сім'я витрачати просто не може. Експерт виділяє кілька статей витрат, без яких обійтися не вийде.

"Знаходження людей на карантині призвело до різкого зменшення прибутків.. Витрати сім'ї зосереджені на харчуванні, на оплаті комунальних платежів, тому однозначно без них обійтися не можна, так само як і без витрат, пов'язаних з ремонтом побутової техніки", – пояснив економіст Олег Пендзин.

В сім'ї працівниці банку Дарини Поддубняк фінансова грамотність – це окрема філософія. І мова тут зовсім не про обмеження. Всі доходи ділять на п'ять "кошиків". Кожен зі своїм призначенням.

"В перший кошик у нас входять обов'язкові платежі, у другий йдуть інші обов'язкові платежі – їжа, хімія, в третій – щоденні витрати. Четвертий кошик – це наше навчання і розвиток. Наступна – незаплановані витрати, які від нас не залежать", – поділилася Поддубняк.

Щоб заповнити ці кошики, для сім'ї з чотирьох членів достатньо десяти тисяч гривень на місяць. Для цього також використовують метафори – "ключі". Вони допомагають заощадити значні суми щомісячно. Наприклад, переводять гроші в валюту, щоб потім інвестувати це у мрію.

Фінансові кризи у світі – повторювані та циклічні, розповідає коуч по розумному розподілу грошей. Тому дивуватися нічому, краще робити запас, поки "не вдарило". Його має вистачити на три-шість місяців. Експерт переконаний, заощадити можна з будь-якої зарплати.

"Відсотків на 20-30 ми можемо економити. Відкладання – це питання звички. Не важливо, скільки ви будете відкладати: 20, 100 чи 200 гривень – у кого які можливості", – пояснив коуч по розподілу фінансів Володимир Жерновий.

Отже, щоб почувати себе впевнено навіть під час криз з мінімальним запасом фінансів, потрібно: економити хоча б маленькі суми щомісяця заздалегідь, їх переводити в валюту, планувати та аналізувати свої доходи та витрати. Якщо криза вже "на порозі" – купувати лише найнеобхідніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти дали прогноз по курсу долара після закінчення карантину.