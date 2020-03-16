Карантин в Україні можуть продовжити: що відомо

Карантин в Україні 2020 (фото: РБК-Україна)

Карантин в Україні через коронавірус можуть продовжити після 3 квітня

Карантин в Україні через коронавірус встановили 12 березня на позачерговому засіданні Кабміну. Він повинен тривати до 3 квітня, але є ймовірність, що його продовжать. Таку думку озвучив головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Карантин діє до 3 квітня, але ми будемо розглядати це рішення і думати продовжувати його далі, чи ні", - зазначив Ляшко.

За його словами, продовження карантину буде залежати від епідемічної ситуації на території України з урахуванням кількості захворілих на території країн ЄС і країн-сусідів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль записав відеозвернення, в якому закликав українців утриматися від поїздок не лише за кордон, але і між містами України. При цьому він зазначив, що ситуація з коронавірусом в Україні розвивається за помірним сценарієм.

Як ми раніше писали, з 12 березня по 3 квітня в Україні закриті всі школи, дитсадки, університети. Також не працюють театри і кіно, заборонені масові заходи (понад 200 осіб). Крім того, у Чернівцях та Радомишлі введений режим НС регіонального рівня - закриті ринки, обмежено рух громадського транспорту.

В Україні станом на 16 березня зареєстровано пять підтверджених випадків коронавіруса, один із них - смертельний.