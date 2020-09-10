Канал "1+1" залишають ведучі: що відбувається

З каналу "1+1" почали йти журналісти (Колаж РБК-Україна)

За один тиждень з "1+1" звільнилися відразу два журналісти, які там працювали багато років

На телеканалі "1+1" почалися звільнення. Як повідомляють журналісти, вони йдуть за власним рішенням і у причинах вказується – за згодою сторін.

Першою про звільнення з телеканалу "1+1" заявила ведуча нічного випуску новин Юлія Бориско. Вона зазначила, що телеканал вимагав від неї більше, ніж вона могла йому дати й вона звільнилася "за згодою сторін".

"Канал вимагав більше, ніж я могла йому дати. І ми з ним кілька разів підходили до цієї межі. Крім того, останні роки мене мучило питання: що хорошого я роблю в цьому світі, чи виконую своє призначення. Відповідь була психосоматичною. Я перестала світитися, скотилася в тривале безсоння – і це фізично вбивало мене, вимагаючи змін", - написала Бориско на своїй сторінці в Facebook.

Вона пропрацювала на телеканалі багато років, з 2001 року, і вдячна всім свої колегам і вчителям.

Наступним став спортивний журналіст Євген Зінченко, який слідом за Юлією Бориско прийняв рішення піти з телеканалу. Він кілька днів збирався з думками та емоціями, щоб повідомити про своє рішення піти з "1+1", де пропрацював 21 рік.

"Я кілька днів долав емоції та відчуття, щоб зараз сказати головне. Як я вдячний усім, хто допомагав робити мрію реальністю і бути щасливим. 21 рік разом з "1+1" (у всіх його проявах і приватних) це моє найбільше досягнення за рівнем росту і досвіду", - написав Він на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що офіційне формулювання була точно таке ж, як і у Бориско – "за згодою сторін". Він подякував своїм колегам і керівникам за спільну роботу і зізнався, що хоче знайти собі заняття по душі.

"Дивне відчуття. Я ніколи не був без роботи. Як каже моя трудова книжка, 31 рік поспіль. Звичайно, я буду шукати. Сподіваюся, що і вона мене теж, оскільки я, як завжди, хочу, щоб це була мрія. Щоб душа раділа. Розум творив. Руки робили. Нехай у мене вийде", - додав Зінченко.

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