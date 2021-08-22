Який хліб найнебезпечніший для здоров'я: експерт назвав такі особливості

Хліб може стати небезпечним продуктом для здоров'я людини, якщо були порушені правила зберігання або він був заражений цвіллю. Зараз в нашій країні високі температури повітря і вологість, а це призводить до швидкого псування хліба.

Який хліб категорично їсти не можна, розповів Хлібний сомельє Ігор Лаврешин в ефірі програми " Сьогодні. День "на телеканалі "Україна 24".

Як пояснив фахівець, поганого хліба не буває. Є той, який категорично не можна вживати в їжу. В першу чергу - це хліб, який заражений пліснявими спорами.

"Поганого хліба не буває. Буває хліб, непридатний в їжу, і хліб відверто небезпечний для нашої життєдіяльності. Зараз літо, висока температура і вологість – тут же у нас починаються проблеми вже з бактеріальними інфекціями. Якщо на хлібі цвіль - ні в якому разі такий хліб не можна вживати в їжу, тому що, якщо вона вже з'явилася, це вже свідчить про те, що глибоке зараження пліснявими спорами вже відбулося в хлібі. Зрізати ні в якому разі не можна. Такий хліб не можна вживати в їжу", - пояснив фахівець.

Він зазначив, що високі температури та вологість призводять до того, що в хлібі може початися картопляна хвороба.

"Зараз в Україні висока температура і вологість. Останнім часом, коли ви купуєте темні сорти хліба, вони всередині починають заражатися бактеріальною інфекцією, яка називається картопляна хвороба. Якщо ви відчуваєте мінімальний неприємний запах і хліб всередині липкий, ні в якому разі такий хліб теж не можна вживати", - попередив Лаврешин.

Крім того, хлібний сомельє застеріг від вживання лаваша тривалого зберігання – в ньому багато стабілізаторів.

"По-перше, це дешевий продукт. Лаваш, який має тривалий термін реалізації, у своєму складі має велику кількість масел. Ці масла можуть бути різні. І найголовніше - велика кількість стабілізаторів, які не дозволяють цьому хлібу псуватися", - пояснив експерт.

Він додав, що лаваш, який продають в Україні - відповідає нормам. Але в їжу варто використовувати той, у якого термін зберігання короткий.

"Сказати, що він небезпечний, я не можу, тому що якщо цей хліб був проведений і імпортований на територію України, то він відповідає певним ГОСТам і технічним умовам. Але сказати, що цей хліб корисний, я б не сказав. Якщо ви хочете купити хороший лаваш - купіть звичайний лаваш без додавання цих глушників. Такий продукт зберігається три дні - не більше. А хліб зберігається до 5 днів", - порадив фахівець.