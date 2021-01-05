Які ускладнення дає COVID-19: український лікар назвав найнебезпечніші наслідки

Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус дає низку ускладнень і викликає проблеми зі здоров'ям після перенесення хвороби. Найчастіше вони минають досі швидко, але поберегти себе місяць-два потрібно.

Український лікар, голова львівського діагностичного центру, Тарас Жиравецький, на своїй сторінці у Facebook розповів, які ще ускладнення крім проблем з легенями дає коронавірус.

Звичайно ж, в першу чергу після того, як ви перенесли коронавірус, удару піддаються легені, каже лікар.

"Легені, як і будь-який великий орган, при сильному запаленні відновлюються до декількох місяців. За 1-2 дні і за тиждень легені не відновляться. Прохання, не навантажуйте цей орган. Тому що він чітко пов'язаний з серцем. І у нас потім часто виникає аритмія, інші проблеми з серцем. І взагалі – задишка, пітливість – такі стани некомфортні", – попередив Жиравецький, порадивши на місяць відмовитися від інтенсивних занять спортом.

Що ж стосується фіброзу легенів – так званих рубців, то у пацієнтів з тяжким ураженням деякі зміни залишаться. Але з часом легкі мають відновитися.

Ураження печінки. При цьому важко сказати, що стало причиною таких наслідків – сам вірус або ліки, яким його лікували. Зокрема, препарати для зниження температури.

Жиравецький радить звернутися до лікарів, щоб пропити препарати для відновлення печінки. І через 2-3 тижні печінкові проби повернуться в норму. Звичайно ж в цей час потрібно відмовитися від алкоголю.

Ускладнення на нирки. Найімовірніше таке буває, коли до коронавірусу були проблеми з нирками, які хвороба просто посилила.

Проблеми з серцем – може виникати аритмія. Оскільки орган безпосередньо пов'язаний з легенями, на нього не можна давати навантаження і дати час відновитися. Якщо є тривожні дзвіночки, потрібно звернутися до кардіолога і провести обстеження.

Стрибки тиску – контролюйте ниркові проби і рівень сечової кислоти. А кардіолог допоможе підібрати препарати для зниження тиску.

Біль у суглобах і кінцівках. Тут потрібно порадитися з ревматологами і невропатологами.

Проблеми зі сном – таке ускладнення буває у багатьох пацієнтів. Імовірно, знадобляться препарати для нормалізації сну.

Психологічні зміни (панічні атаки, дискомфорт). У деяких випадках необхідно звернення до психіатра, але в більшості випадків слід проконсультуватися з психологом.

Раніше ми писали, що епідеміолог вказала на небезпеку мутованого коронавіруса.