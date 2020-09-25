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Які маски найкраще захистять від коронавірусу: бавовна або шовк?

П'ятниця 25 вересня 2020 08:47
Які маски найкраще захистять від коронавірусу: бавовна або шовк?
Маски від коронавірусу (фото: frepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Вчені провели тести і розповіли, які маски найкраще захистять від коронавірусу

Які захисні маски найкраще захищають від коронавірусу в період пандемії - питання, яке зараз цікавить кожного. Американські вчені протестували маски з різних матеріалів і розповіли про своє дослідження. Так, фахівці з Каліфорнійського університету в Ріверсайді досліджували маски з шовку, бавовни та поліефірних волокон. Про це повідомляє видання Plos One.

Результати дослідження виявилися дивовижними. Як виявилося, шовкова тканина найкраще стала бар'єром між інфекцією і людиною, завдяки тому, що не вбирає вологу. Бавовняні та віскозні маски - навпаки, дуже швидко вбирають у волокна рідини.

"Шари шовку затримують вологу і перешкоджають вдихання вірусів, а також не накопичують на своїй поверхні воду, на відміну від бавовни та віскози", - розповів автор дослідження, доцент Каліфорнійського університету Патрік Герра.

Фахівці повідомили, що бавовна вбирає вологу, як губка, і перестає виконувати захисні функції через 30-40 хвилин після початку використання. Шовкова тканина залишається захистом на всьому протязі її застосування.

До речі, в дослідженні з'ясувалося, що мідь, яка міститься в шовку, є гарним дезинфікуючим агентом.

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