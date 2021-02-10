Кабелі ріжте, розбирайте, ламайте: робітники розповіли правду про палац Путіна

Палац Володимира Путіна в Геленджику, який показав в розслідуванні Олексій Навальний, зараз активно перебудовують в апарт-готель. Робітники з цього об'єкта розповіли, що тут було раніше.

"Вражає масштаб демонтажних робіт. Грубо кажучи, весь будинок обдерли до бетону", - розповів робочий Станіслав (його ім'я спеціально змінене).

Чоловік приїхав в особняк восени 2018 року. Тут якраз починалися демонтажні роботи, які тоді тривали шість місяців.

До цього часу з будинку Путіна вже прибрали меблі, але ще збереглася декоративна обробка стін і стель.

"Те, що показав у фільмі товариш Навальний, мало місце", - зазначає Станіслав.

Навальний у своєму фільмі про палац, говорив, що основною причиною його перебудови стала цвіль.

"Все було цвілі. Що за цвіль? Та звичайнісінька цвіль. Десь вона зелена, десь прямо вже чорна була. Але її було насправді дуже багато. Вона вразила практично весь будинок. Найбільше - стіни й стелі. Ми самі були в шоці", - згадує Станіслав.

За його словами, оздоблення у палаці була зроблена за принципом "фальшстіни". Тобто безпосередньо до бетонної стіни, обробленою штукатуркою, кріпиться металевий каркас, потім він обшивається листами гіпсокартону, а вже до гіпсокартону кріпиться дорога обробка.

"Пліснява була безпосередньо за фальшстіною", - зазначає робочий.

Будівельники, які працювали в палаці в різний час, називають його "головним будинком". Багато дуже засмутилися, що результати багаторічної роботи по обробці "головного будинку" були зруйновані.

"Стільки людей працювали, стільки грошей, стільки матеріалів. Нам за кожну подряпину діставалося - все це з крутого привезеного дерева зроблено, всі ці кабінети. Нам говорили: хлопці, обережніше. А потім кажуть, кабелі ріжте, розбирайте, ламайте. Стопками, стопками - і все це на смітник, на смітник", - розповів колишній робітник Ігор.

До речі, Ігор і Станіслав повідомили, що будівля була оброблена антисептиком від цвілі як мінімум два рази, але потім заговорили про ще одну обробку.

Зараз палац перебудовується зсередини й зовні. Там вже замінили дах, вікна і зовнішнє облицювання.