Как понять, что отношениям конец: эти тревожные сигналы откроют вам глаза

Американская сваха Сьюзен Тромбетти назвала главные признаки неизбежного конца отношений. Если между вами и вашей второй половинкой начала появляться пропасть, а вы еще не понимаете, есть ли шанс все спасти, советы от эксперта вам помогут.

Вы больше не ссоритесь. Если между вами и вашим партнером больше нет споров, это говорит не об идиллии. Скорее всего ваш избранник уже поставил крест на отношениях и просто не хочет ничего выяснять. Он сдался и не видит смысла проявлять эмоции или пытаться что-то изменить.

Вы превратились в соседей. Если вам неизвестно, чем занимается ваша вторая половинка, или же вы даже не представляете, о чем думает избранник – между вами исчезла связь. Если вам не хочется знать о жизни любимого человека – он уже не любимый.

Вы стали друзьями, а не любовниками. Когда в паре исчезает страсть, люди теряют интерес. Если ваш избранник больше не кажется вам привлекательным, это свидетельствует о больших проблемах в ваших отношениях. Скорее всего, вы уже не пара, а просто друзья.

Если между вами исчезла страсть – отношениям конец (фото: freepik.com)

Проблемы не решаются, ничего не меняется. Если ваш партнер знает о том, что у вас есть определенные претензии, но ничего с этим не делает, это говорит о его безразличии. Когда между людьми есть уважение и любовь, они решают проблемы, а не игнорируют их.

Ваша вторая половинка становится другой и удаляется от вас. Если вы начинаете чувствовать, что ваш избранник начал меняться и живет другой жизнью, это может свидетельствовать об измене. Кроме того, когда человек резко меняет вкусы, он может активно искать себя как отдельную личность, и тогда отношения отходят на второй план.