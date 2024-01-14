Как понять, что пора менять работу. Бегите от босса, если он делает это с вами

Иногда бывает так, что работа больше не доставляет удовольствия, а каждая встреча с боссом превращается в пытку. И если это не просто ваша усталость, то стоит понять – нужно ли вообще продолжать работать там, где вам плохо. Возможно, проблема в вашем руководстве.

Ваш босс не уважает ваше право на отдых. Иногда бывает так, что руководитель требует, чтобы его подчиненный занимался работой даже в свой выходной. Если босс позволяет себе беспокоить вас даже тогда, когда вы в отпуске или на больничном, или просто делает так, что у вас не остается времени не отдых - стоит задуматься об увольнении и поиске других вакансий.

Босс вас не ценит. Если вы упорно трудитесь и добросовестно выполняете все задачи, а руководитель даже не обращает на это внимание и воспринимает это как должное - он банально вас не уважает. Пора набраться самоуважения и признать, что вы достойны лучшего.

Когда стоит увольняться (фото: freepik com)

Ваш босс командует вами, словно ребенком. Если вы постоянно работаете в жестких рамках и у вас вообще нет возможности сделать что-то самостоятельно - это не о хорошей работе. Вы не должны ждать "команду" от босса, на любой должности человек имеет право на собственное мнение и уважение.

Босс постоянно ищет, за что вас поругать. Иногда на пути человека попадаются руководители, которые будто бы и не хотят работать, ведь для них главная цель - найти маленький недостаток и "распечь" вас публично. Манипуляции, неуважение и тотальное недоверие - едва ли босс вас ценит, тогда зачем он вам?

Как понять, что работа вас истощает (фото: freepik com)

Начальник сплетничает о вас с другими. Если босс начал придумывать о вас чушь и насмехается над вами за глаза - это говорит о его несерьезности и очень детской позиции. Вряд ли такой руководитель поможет вам стать успешным человеком, он будет тянуть вас на дно драм и сплетен.

Ваш босс ворует ваши идеи. Конечно, вы можете придумать что-то невероятное вместе, но когда руководитель присваивает себе чужие идеи и забывает о том, кто генерировал отличный план - это очень плохо. Такой босс не станет делиться с вами премиями и просто попытается "выехать" за счет вашей работы.

Как понять, что босс пересек границу (фото: freepik com)

Руководитель позволяет себе кричать и использовать обидные слова. Даже если босс сильно зол, он не имеет права вас обижать. Не стоит терпеть эмоциональное насилие и делать вид, что это норма. От таких руководителей нужно бежать как можно быстрее.

Ваш босс отказывается признать вину. Если же вы решили откровенно обсудить проблемы с руководителем, но он продолжает манипулировать и убегает от того, чтобы признать собственные ошибки - ничего не изменится. Подумайте, хотите ли вы и дальше работать в таких условиях.