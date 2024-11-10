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Как выбрать квартиру по типу планировки: плюсы и минусы всех вариантов

Воскресенье 10 ноября 2024 13:19
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Как выбрать квартиру по типу планировки: плюсы и минусы всех вариантов Как выбрать квартиру по типу планировки (фото: Freepik.com) 
Автор: Феликс Коркин

Выбор правильной планировки квартиры является важным шагом для создания комфортного места для жизни. Есть много типов планировок, и каждый имеет свои преимущества и недостатки.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных вариантах планировок квартир, что поможет определиться с оптимальным для ваших потребностей.

Классическая планировка

Классическая планировка предполагает четкое разграничение пространства: отдельные комнаты для каждой функциональной зоны, включая гостиную, спальню, кухню и санузел. Такой подход к планировке обеспечивает традиционное разделение на зоны, что делает его популярным среди многих людей.

Плюсы:

  • Конфиденциальность: отдельные комнаты позволяют каждому жителю иметь свое личное пространство.
  • Функциональность: распределение зон упрощает организацию места для разных нужд (работа, отдых, готовка еды).

Минусы:

  • Малая гибкость: перепланировать такие квартиры труднее, особенно из-за стен между комнатами.
  • Расходы на отопление и освещение: каждая комната требует отдельного освещения и отопления, что может увеличить расход.

Квартира-студия

Квартира-студия - это однокомнатное жилье без стен или с минимальными перегородками, где объединены кухня, гостиная и спальня. Такой тип планировки позволяет максимально открыть пространство, что делает его идеальным для небольших квартир.

Плюсы:

  • Чувство пространства: открытое пространство создает ощущение большей площади даже в небольших квартирах.
  • Более светлая среда: отсутствие стен способствует проникновению естественного света во все зоны.

Минусы:

  • Отсутствие конфиденциальности: все зоны объединены, что может быть неудобным, особенно для семей.
  • Распространение запахов и звуков: кухонные запахи и шум не изолируются, иногда становится проблемой.

Как выбрать квартиру по типу планировки: плюсы и минусы всех вариантовКвартира-студия может быть не всегда удобным вариантом жилья (фото: Freepik.com)

Смарт-планировка

Смарт-планировка - это компактное жилье с максимально оптимизированным использованием пространства. Квартира обычно имеет небольшую площадь, но ценой рациональной планировки включает все необходимые зоны.

Плюсы:

  • Функциональность в компактном формате: каждый уголок используется, часто путем применения мебели-трансформеров.
  • Экономия средств: меньше площадь означает меньшие затраты на обслуживание и оплату коммунальных услуг.

Минусы:

  • Мало места для хранения: в таких квартирах часто не хватает места для больших шкафов или хранения вещей.
  • Теснота для больших семей: смарт-планировка может быть неудобной для проживания более двух человек.

Европланировка

Европланировка предполагает объединение кухни с гостиной в одно пространство, что создает чувство открытости и европейского стиля. Обычно спальни остаются отдельными комнатами.

Плюсы:

  • Удобство социальных встреч: хозяева могут общаться с гостями во время приготовления пищи.
  • Открытое пространство: меньше стен означает больше света и пространства.

Минусы:

  • Распространение запахов: ароматы из кухни легко проникают в зону отдыха.
  • Необходимость в хорошей вентиляции: отсутствие стен требует эффективной вентиляции для комфорта.

Как выбрать квартиру по типу планировки: плюсы и минусы всех вариантовСочетание гостиной и кухни имеет как свои плюсы, так и свои минусы (фото: Freepik.com)

Планировка с проходной комнатой

Квартира с проходной комнатой имеет такую планировку, где для доступа в другие комнаты нужно пройти через одну из них. Это может быть как гостиная, так и спальня в зависимости от структуры квартиры.

Плюсы:

  • Рациональное использование пространства: проходная комната может служить одновременно и жилой зоной и коридором.
  • Дополнительная площадь для жилых нужд: в некоторых случаях проходные комнаты можно использовать как дополнительные функциональные зоны.

Минусы:

  • Отсутствие приватности: частое движение через комнату уменьшает комфорт для ее обитателей.
  • Меньше вариантов для меблировки: ограниченное пространство усложняет варианты дизайна.

Секционная или пошаговая планировка

Секционная планировка разделяет квартиру на отдельные зоны каждой функции: зона отдыха, рабочая зона, зона хранения и т.д. Каждая из этих зон может иметь свой стиль и предназначение.

Плюсы:

  • Гибкость и вариативность: легко адаптировать каждую зону под текущие потребности.
  • Четкая организация пространства: секционная планировка позволяет эффективно использовать квартиру как для отдыха, так и для работы.

Минусы:

  • Большая площадь: для организации секций может понадобиться больше простора, что не всегда подходит для компактных квартир.
  • Может быть сложной для маленьких семей: большое количество зон может показаться излишним и непригодным для маленьких семей.

Раньше мы писали, квартиры с какими подозрительными признаками никогда не стоит арендовать.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Apartment Therapy, Homes and Gardens, Real Simple.

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