Как выбрать квартиру по типу планировки: плюсы и минусы всех вариантов
Выбор правильной планировки квартиры является важным шагом для создания комфортного места для жизни. Есть много типов планировок, и каждый имеет свои преимущества и недостатки.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных вариантах планировок квартир, что поможет определиться с оптимальным для ваших потребностей.
Классическая планировка
Классическая планировка предполагает четкое разграничение пространства: отдельные комнаты для каждой функциональной зоны, включая гостиную, спальню, кухню и санузел. Такой подход к планировке обеспечивает традиционное разделение на зоны, что делает его популярным среди многих людей.
Плюсы:
- Конфиденциальность: отдельные комнаты позволяют каждому жителю иметь свое личное пространство.
- Функциональность: распределение зон упрощает организацию места для разных нужд (работа, отдых, готовка еды).
Минусы:
- Малая гибкость: перепланировать такие квартиры труднее, особенно из-за стен между комнатами.
- Расходы на отопление и освещение: каждая комната требует отдельного освещения и отопления, что может увеличить расход.
Квартира-студия
Квартира-студия - это однокомнатное жилье без стен или с минимальными перегородками, где объединены кухня, гостиная и спальня. Такой тип планировки позволяет максимально открыть пространство, что делает его идеальным для небольших квартир.
Плюсы:
- Чувство пространства: открытое пространство создает ощущение большей площади даже в небольших квартирах.
- Более светлая среда: отсутствие стен способствует проникновению естественного света во все зоны.
Минусы:
- Отсутствие конфиденциальности: все зоны объединены, что может быть неудобным, особенно для семей.
- Распространение запахов и звуков: кухонные запахи и шум не изолируются, иногда становится проблемой.
Квартира-студия может быть не всегда удобным вариантом жилья (фото: Freepik.com)
Смарт-планировка
Смарт-планировка - это компактное жилье с максимально оптимизированным использованием пространства. Квартира обычно имеет небольшую площадь, но ценой рациональной планировки включает все необходимые зоны.
Плюсы:
- Функциональность в компактном формате: каждый уголок используется, часто путем применения мебели-трансформеров.
- Экономия средств: меньше площадь означает меньшие затраты на обслуживание и оплату коммунальных услуг.
Минусы:
- Мало места для хранения: в таких квартирах часто не хватает места для больших шкафов или хранения вещей.
- Теснота для больших семей: смарт-планировка может быть неудобной для проживания более двух человек.
Европланировка
Европланировка предполагает объединение кухни с гостиной в одно пространство, что создает чувство открытости и европейского стиля. Обычно спальни остаются отдельными комнатами.
Плюсы:
- Удобство социальных встреч: хозяева могут общаться с гостями во время приготовления пищи.
- Открытое пространство: меньше стен означает больше света и пространства.
Минусы:
- Распространение запахов: ароматы из кухни легко проникают в зону отдыха.
- Необходимость в хорошей вентиляции: отсутствие стен требует эффективной вентиляции для комфорта.
Сочетание гостиной и кухни имеет как свои плюсы, так и свои минусы (фото: Freepik.com)
Планировка с проходной комнатой
Квартира с проходной комнатой имеет такую планировку, где для доступа в другие комнаты нужно пройти через одну из них. Это может быть как гостиная, так и спальня в зависимости от структуры квартиры.
Плюсы:
- Рациональное использование пространства: проходная комната может служить одновременно и жилой зоной и коридором.
- Дополнительная площадь для жилых нужд: в некоторых случаях проходные комнаты можно использовать как дополнительные функциональные зоны.
Минусы:
- Отсутствие приватности: частое движение через комнату уменьшает комфорт для ее обитателей.
- Меньше вариантов для меблировки: ограниченное пространство усложняет варианты дизайна.
Секционная или пошаговая планировка
Секционная планировка разделяет квартиру на отдельные зоны каждой функции: зона отдыха, рабочая зона, зона хранения и т.д. Каждая из этих зон может иметь свой стиль и предназначение.
Плюсы:
- Гибкость и вариативность: легко адаптировать каждую зону под текущие потребности.
- Четкая организация пространства: секционная планировка позволяет эффективно использовать квартиру как для отдыха, так и для работы.
Минусы:
- Большая площадь: для организации секций может понадобиться больше простора, что не всегда подходит для компактных квартир.
- Может быть сложной для маленьких семей: большое количество зон может показаться излишним и непригодным для маленьких семей.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Apartment Therapy, Homes and Gardens, Real Simple.