Как украинцы отмечали майские праздники 100 лет назад: атмосферные фото

День труда или как еще называют этот праздник - День солидарности трудящихся, существует уже более 150 лет. Впервые демонстрация за права рабочих состоялась в США, а впоследствии - этот день стал важным во многих странах.

Как праздновали майские праздники украинцы более 100 лет назад, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Современные майские праздники ассоциируются у нас с выходными, пикниками и, возможно, воспоминаниями о Дне победы или Дне труда. Но как отмечали майовку наши прабабушки и прадедушки сто лет назад?

Это было время сложных исторических событий для Украины, и празднования имели свои особенности в разных регионах.

Майовка и история возникновения Дня труда

1 мая - День труда (сейчас) и День солидарности трудящихся берет свое начало от протестов рабочих в США в 1866 году. У работников был 16-часовой рабочий день и они хотели сократить его до 8 рабочих дней.

1 мая также прошли массовые демонстрации в Канаде. Первые демонстрации не были мирными и во время протестов пострадали люди, однако рабочих это не остановило и они ежегодно 1 мая начали выходить на протесты. Первомайский парад на Крещатике в 1961 году (фото: Getty Images)

Только в 1899 году было предложено 1 мая сделать официальным Днем солидарности всех работников в мире. В 1890 году Международный день солидарности трудящихся отметили во многих странах мира - массовыми митингами, демонстрациями и забастовками.

Первомайские мероприятия прошли в Вене, Праге, Кракове, Будапеште, Париже, Милане и Барселоне. В некоторых странах произошли столкновения с полицией.

Первый город в Украине, который присоединился к демонстрациям на 1 мая - это Львов. Впоследствии отмечать этот день стали на всей территории бывшего СССР. В дореволюционной России маевки были нелегальными и преследовались царской полицией. 1мая 1917 года (фото: Википедия)

В советское время первомайские мероприятия приобрели официозно-политический характер, в отличие от западных стран, где они превратились в карнавальные действа.

В Советском Союзе 1 мая, а еще и 2 мая - превратились в официальный государственный праздник. В этот день проходили массовые демонстрации, в которых должны были участвовать все граждане страны. Майовка во Львове в 1920 году (фото: Википедия)

Исключение не было сделано даже в 1986 году в Киеве - на пятый день после Чернобыльской катастрофы.

Первоначально главным требованием массовых демонстраций было установление 8-часового рабочего дня. А уже в СССР активно использовались также лозунги борьбы с милитаризмом, призывы к всемирной революции. Визитной карточкой же Первомая на долгие десятилетия стал лозунг "Мир, труд, май!". Первые "майовки" на природе (фото: Википедия)

В Украинской Народной Республике День труда отмечался с 1900 года и официально этот день был выходным. В 2017 году Верховная Рада Украины переименовала праздник с "Дня солидарности трудящихся" на "День труда".

Поскольку на 1 мая долгое время существовало два выходных дня (1 и 2 мая), то в советские времена их использовали с пользой. 1 мая все шли на демонстрацию, а после - сажали огороды. "Майовка" в Харьковской области (фото: dsnews.ua)

После огородов - устраивали пикники на природе и жарили шашлыки. В советские времена "майовку" часто использовали для субботников - навести порядок, порисовать заборы, побелить деревья, убрать территории.

Как отмечали 1 мая украинцы

На маевку украинцы ходили очень разнообразно - с гитарами, корзинами, воздушными шариками, бумажными цветами.

Кстати, слово "маевка" стало популярно в Украине в конце XIX века, благодаря студентам, молодежи и рабочим. В народе это означало "вылазка" и совместное празднование Дня труда на природе в первые дни мая. Первомайский плакат (Википедия)

Пикники на природе приобрели популярность с 1920-х годов. Собиралась компания, которая вместе шла на демонстрацию или парад, а потом выбиралась куда-то на природу в городе или за городом, чтобы устроить пикник и петь песни под гитару. В Киеве, Харькове и Львове это могла быть "вылазка" в ближайший парк.

В селах в это время начинался сезон весенних работ. Но 1 мая так же праздновали - женщины готовили, а мужчины несли в сад или ближайший лес столы и скамейки. Часто празднование сопровождалось песнями, танцами и играми. Майская демонстрация в советские времена (фото: Википедия)

В городах люди одевались или в вышиванки, или в современную модную одежду того времени. В селах это были преимущественно вышиванки. Модными были венки из первых весенних цветов и праздничные ленты.

В городах празднование имело более официальный характер, а на бытовом уровне маевка оставалась праздником природы и теплых встреч после зимы. Празднование 1 мая во время нацистской оккупации Киева. Красный корпус университета Шевченко.

Последняя массовая демонстрация СССР состоялась в 1990 году. Митинг солидарности трудящихся тогда перерос в антиправительственный, а главе Михаилу Горбачеву пришлось покинуть мероприятие. Уже в 1993 году в Москве ОМОН разогнал мирную демонстрацию к 1 мая.

Что осталось от обычаев сейчас

Во-первых, в Украине прекратили отмечать праздник два дня подряд и официально День труда только 1 мая.

Исчезла привычка проводить демонстрации и митинги. Из-за пандемии коронавируса и войны даже маевки стали очень редким явлением, поскольку устроить пикник на природе теперь не очень безопасно, а собираться вместе стало значительно труднее. 1мая в Москве в 1938 году (фото: Википедия)

Согласно законодательству, во время военного положения, государственные выходные отменены, поэтому 1 мая - обычный рабочий день для многих украинцев.

А вот сельской местности майские праздники остались почти неизменными - копают огороды, сажают овощи, если есть такая возможность - устраивают пикник на природе.

День трудящихся сейчас отмечают в 142 странах мира, некоторые одновременно с Украиной, а некоторые - в другие дни.