Когда и как сажать тюльпаны весной, чтобы они выросли рекордно быстро
Весенняя посадка тюльпанов немного сложнее, чем осенняя, но дает свои преимущества. Такие цветы зацветают позже, что позволяет дольше наслаждаться их красотой.
РБК-Украина (проект Styler) предоставляет рекомендации, когда надо сажать тюльпаны весной и как ухаживать за ними.
Подготовка луковиц перед посадкой перед посадкой
Лучшее время для посадки - с конца марта до начала апреля, когда почва прогреется хотя бы до 9 °С. Для тюльпанов подходит рыхлая, слабокислая или нейтральная супесчаная или суглинистая почва. Подготовку участка можно начинать сразу после таяния снега. Землю следует перекопать и удобрить, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста.
Если тюльпаны высаживаются весной, их необходимо закалить перед посадкой. Для этого луковицы оставляют в холодильнике на ночь, имитирующем зимние условия. Дополнительно можно обработать их раствором фунгицида для предотвращения болезней.
Далее следует подготовить лунки или траншеи глубиной 5-10 см. Перед посадкой их нужно полить водой для лучшего контакта луковиц с почвой. В качестве дренажа можно добавить слой речного песка толщиной 3 см. Луковицы высаживают острым концом вверх, присыпают землей, выравнивают поверхность граблями и еще раз поливают.
Луковицы тюльпанов (фото: Википедия)
Уход за тюльпанами после посадки
Через две недели появляются первые ростки, и с этого момента нужно регулярно рыхлить землю. Это обеспечит доступ воздуха к корням и будет способствовать лучшему росту. Обязательно нужно вовремя удалять сорняки, которые могут забирать питательные вещества.
Поливать тюльпаны следует регулярно, чтобы верхний слой почвы не пересыхал, особенно в сухую погоду. Дополнительно можно вносить подкормки, в частности калийные и фосфорные удобрения. Такой уход будет способствовать долгому и обильному цветению растений.
Выращивание тюльпанов в горшках
Если вы не уверены в благоприятной погоде, можно выращивать тюльпаны в горшках. Это позволяет легко контролировать условия выращивания и при необходимости пересадить их в открытый грунт. Лучше всего использовать торфяные горшки, которые позволяют корням хорошо развиваться.
Важно выбрать качественный грунт с хорошей водопроницаемостью, чтобы избежать застоя воды. Также следует обеспечить хороший дренаж на дне горшка для предотвращения гниения луковиц. В будущем тюльпаны можно пересадить в сад без риска повреждения корневой системы.
Из тюльпанов разных цветов можно создавать красивые композиции (фото: Freepik.com)
Способы декоративной посадки тюльпанов
Тюльпаны можно высаживать не только в обычные лунки, но и в декоративные композиции. Один из вариантов - создание цветочных узоров, когда тюльпаны высаживают в траншеи по определенному рисунку.
Высадка по высоте позволяет получить красивые каскадные композиции: низкорослые сорта располагают впереди, а высокие - сзади. Также можно комбинировать тюльпаны с другими весенними цветами, такими как нарциссы или крокусы.
Гармонично смотрятся как контрастные клумбы, так и цветники с плавным переходом цветов. Групповые посадки делают тюльпаны более выразительными и позволяют достичь эффектного вида сада.
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При написании материала использовались следующие источники: издание Bob Vila, Homes and Gardens, Real Simple.