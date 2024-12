От рок-н-ролла до гламура. Как сегодня выглядит Келли Осборн и как сложилась судьба иконы стиля

Семья и карьера Келли Осборн

У Келли есть сестры и братья, а также "неофициально принятый" брат Роберт Марцато, которого Шэрон и Оззи забрали в свою семью после смерти его матери. Девочка с самого детства путешествовала с отцом, ведь он брал ее на гастроли. Потому семья жила более чем в 20 домах, в основном в Америке, но также и в Великобритании.

Семья Осборнов снималась в реалити-шоу MTV The Osbournes, которое транслировалось с 2002 по 2005 год. Поклонники могли увидеть повседневную жизнь звезд, и их семью изображали как неблагополучную, ведь ежедневной частью их жизни была металлическая музыка, ненормативная лексика и непредсказуемые поступки.

Келли Осборн (фото: instagram.com/kellyosbourne)

Келли Осборн с отцом Оззи Осборном (фото: instagram.com/kellyosbourne)

Позже, в интервью Osbourne DVD, Келли рассказывала, что подобный опыт стал стрессовой ситуацией для всей семьи. В 2002 году дочь Оззи выпустила свой альбом Shut Up, а затем презентовала обновленную пластинку под названием Change.

СМИ охотно пишут о Келли и ее звездной семье, вспоминая разные темы: от депрессии звезды до ее отношений с вокалистом группы The Used Бертом МакКракеном.

Певица также попробовала себя как актриса и сыграла в сериале, вышедшем в Украине под названием "Переходный возраст".

Как выглядит Келли Осборн (фото: instagram.com/kellyosbourne)

В 2005 году знаменитость отправилась в клинику, чтобы избавиться от своей "лекарствееной зависимости", а также решить проблемы с алкоголем и наркотиками.

Позже она сообщила, что начала работу над новым альбомом Sleeping in the Nothing. С этим альбомом были связаны неприятные истории. К примеру, на обложке Келли появилась в более стройном виде, нежели обычно. Впоследствии выяснилось, что это были манипуляции с фотографией, а не реальные изменения во внешности. Такая затея разозлила преданных фанатов, ведь они вспомнили слова артистки о том, что она полностью довольна своим видом.

Еще один скандал разгорелся вокруг первого сингла из альбома, песни One Word. Многие заметили подозрительную схожесть композиции со старым хитом коллектива Visage "Fade to Grey". Автор песни Билли Карри подал в суд на автора One Word Линду Перри, обвинив ее в плагиате. Однако дело решили мирно и даже был выпущен ремикс от Visage на One Word.

Келли Осборн 40 лет (фото: instagram.com/kellyosbourne) Келли Осборн 40 лет (фото: instagram.com/kellyosbourne)

Проблемы со здоровьем

В 2004 году, во время празднования 56-го дня рождения Оззи Осборна, Келли укусил клещ. На этом фоне у нее появились разные симптомы, в частности боль в горле и животе. Впоследствии ей поставили диагноз - болезнь Лайма.

В марте 2013 года у звезды случился приступ, и у нее диагностировали эпилепсию.

Жизнь Келли Осборн сейчас

Сейчас дочь известного исполнителя продолжает вести активную светскую жизнь и постоянно привлекает внимание с помощью ярких образов и экспериментов. Ей удалось избавиться от лишних килограммов, и теперь она пропагандирует здоровый образ жизни. За страницей Келли в Instagram следят 2,7 млн. пользователей.

Певица удивляет яркими перевоплощениями (фото: instagram.com/kellyosbourne) Как выглядит Келли Озборн (фото: instagram.com/kellyosbourne) Как выглядит Келли Озборн (фото: instagram.com/kellyosbourne)

Личная жизнь

Келли Осборн состоит в отношениях с диджеем Slipknot Сидом Уилсоном, с которым воспитывает сына. Малыш родился в 2022 году.

Ранее Келли была обручена с шеф-поваром Мэттью Моссхартом, однако они разорвали отношения в январе 2014 года. Кроме того, она встречалась с музыкантом Мэттом Дерманом и моделью Люком Уоррелом, а также имела романтическую связь с фронтменом Don Broco Робом Дамиани.

Что известно о личной жизни Келли Осборн (фото: instagram.com/kellyosbourne)