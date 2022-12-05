Как быстро помочь при ожогах: медики дали четкий алгоритм действий

Получить ожог можно в любом месте и в любое время. В условиях отключения света и использования свечей, различных нагревательных приборов - риск получения ожогов вырастает в разы.

В Министерстве охраны здоровья рассказали , какие бывают ожоги и каким должен быть алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации.

Какие бывают ожоги

Все ожоги делятся на три степени - при первой обычно достаточно оказать первую помощь, при остальных - нужна квалифицированная медицинская помощь.

Ожог 1 степени - покраснение, отек кожи, боль разной интенсивности

Ожог 2 степени - появление волдырей, наполненных прозрачной желтоватого цвета жидкостью

Ожог 3 степени - толстостенные волдыри, наполненные содержанием красно-багряного цвета, рана белого или серого цвета, или темный плотный сухой некротический струп, в котором может просвечиваться рисунок капиллярной сетки. Боль для этой степени НЕ характерна.

Медики рекомендуют немедленно звонить на горячую линию "101", если общий участок ожогов у взрослого составляет 10% площади тела, у ребенка - 5%. Определить площадь можно очень просто - за 1% определяется размер ладони пострадавшего.

Как оказать первую помощь при ожогах

1. Снимите горячую или обгоревшую одежду

2. Снимите вещи, которые находятся непосредственно поблизости участка ожога. Но НЕ снимайте вещи, которые прилипли к поврежденному участку.

3. Дайте пострадавшему выпить воды.

4. Обработайте рану прохладной водой (охлаждение эффективно 5-10 минут)

5. Если имеете противожоговую повязку - наложите. Если нет - прикройте рану стерильной повязкой из марли/бинта, но не бинтуйте туго.

6. Дайте обезболивающий препарат.

Помните, что оптимальная поза для человека с ожогом лица или глаз - сидячая.

Что делать категорически нельзя

Не используйте для охлаждения лед

Не используйте препараты с декспантенолом, масло, сок алое, муку, продукты животного происхождения и так далее

Не используйте любые мази/гели до приезда бригады экстренной (скорой) медицинской помощи

Не прокалывайте волдыри в случае их появления. Если пузыри сами разорвались - наложите чистую, стерильную повязку.

Не используйте препараты, которые содержат спирт. Иначе ожог может усилиться.

Медики отмечают, что ожоги 1-2 степени заживают самостоятельно при адекватном лечении. Ожоги 3 степени обычно требуют хирургического вмешательства.