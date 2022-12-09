Как убрать синяки под глазами: советы косметологов

Наш режим дня и стиль жизни оказывают прямое влияние на внешний вид. Одна бессонная ночь или много времени за гаджетами сразу выливаются в темные круги под глазами.

Styler собрал советы специалистов, как убрать синяки под глазами в домашних условиях.

Почему возникают?

Усталость

Обычно тотальное истощение происходит тогда, когда человек недостаточно спит. Это сильно влияет на состояние кожи: она бледнеет и показывает все подкожные сосуды и ткани. Также плохой сон усугубляет кровообращение вокруг глаз.

В результате из-за задержки жидкости веки опухают и становятся темными.

Возраст

Естественное старение - еще одна распространенная причина появления темных "кругов" под глазами. Дело в том, что с возрастом кожа становится тоньше, поэтому через нее лучше видны сосуды.

Однако этот процесс вполне естественен, поэтому слишком беспокоиться из-за этого не стоит.

Переутомление глаз

Если в течение дня вы слишком много времени проводите перед экранами, глаза могут сильно напрягаться. В таком состоянии кровоснабжение будет ухудшаться.

Сосуды вокруг глаз расширятся, из-за чего кожа может стать более темной.

Усталость сразу "выливается" в темные круги под глазами (фото: Freepik)

Недостаточность жидкости в организме

Когда ваше тело не получает должного количества воды, кожа под глазами начинает выглядеть тусклой, а глаза - впалыми. Зрительно это воспринимается как потемнение под глазами или темный цвет вокруг глаз.

Генетическая предрасположенность

Темные круги под глазами могут быть наследственным признаком, проявляющимся еще в детстве. Это не обязательно связано с определенными заболеваниями, однако с возрастом может прогрессировать.

Среди болезней, вызывающих потемнение, выделяют следующие:

аллергии

анемия

заболевание щитовидной железы

при лечении глаукомы простагландинами

Как убрать синяки в домашних условиях?

Улучшить сон

Качественный сон каждую ночь - это первая причина улучшения внешнего вида. Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время. Но не после полуночи, ведь в это время гормон сна мелатонин не вырабатывается организмом.

Огурец

Этот овощ содержит много воды и витамина С, которые помогут увлажнить под глазами кожу. Просто положите несколько ломтиков свежего огурца на зону глаз на 10-15 минут, чтобы уменьшить отек.

Прохладный компресс

Приложение холодного компресса к глазам на 20 мин может сузить сосуды и уменьшить появление темных кругов.

Пакетики чая

Кофеин в зеленом чае стимулирует кровообращение вокруг глаз. Заварите два пакетика чая и сначала дайте им остыть. После этого положите их на каждый глаз на 10-20 минут. После процедуры слегка умойте лицо холодной водой.

Уходящая косметика тоже поможет устранить синяки (фото: Freepik)

Уход за лицом

Плохая циркуляция крови вокруг глаз может повлечь за собой появление темных кругов. Осторожный массаж или упражнения для мышц лица улучшат кровоснабжение и снизят насыщенность кровоподтеков.

Средства по уходу за кожей, содержащие антиоксиданты

Кроме улучшения качества жизни можете обратиться к косметическим средствам. Кремы для лица и средства ухода за кожей под глазами, содержащие витамины Е и С могут помочь уменьшить появление темных кругов.

Если нужно просто замаскировать кровоподтеки, используйте корректор или тональный крем, подобранный под тип и тон вашей кожи.