Как правильно выбрать идеальную мультиварку для вашей кухни и не ошибиться: полезные советы

Выбор мультиварки - это важный шаг для любой хозяйки, стремящейся упростить процесс приготовления пищи. На современном рынке представлено множество моделей, и каждая из них предлагает различные функции, которые могут подойти именно вашему стилю кулинарии.

О том, как выбрать идеальную мультиварку для вашей кухни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт CHOICE .

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Что такое мультиварка?

Мультиварка объединяет в себе функциональность нескольких кухонных приборов в одном устройстве. Однако, учитывая ограниченное пространство на многих кухнях, производители включают в эти удобные приборы еще больше функций (рисоварка, пароварка и возможности обжаривания).

Некоторые модели даже имеют функцию аэрофритюрницы, либо в виде отдельной крышки, либо путем объединения крышки аэрофритюрницы с крышкой скороварки.

Все эти функции делают мультиварки универсальным и экономящим время настольным прибором. Функция медленноварки подходит более организованным людям, которые могут потратить некоторое время утром на приготовление еды, в то время как скороварка подходит тем, кто любит думать об ужине, но хочет его приготовить быстро.

Мультиварки заменяют на кухне как минимум кастрюлю и сковороду (фото: Facebook/Moulinex Ukraine)

Безопасность во время готовки пищи под давлением

Чтобы убедиться, что ваша мультиварка безопасна в режиме приготовления под давлением, важно искать мультиварку с крышкой, которая имеет более одного механизма блокировки. Это гораздо безопаснее, чем крышка, которая просто закручивается на верхнюю часть мультиварки.

Легко ли чистить мультиварки?

К сожалению, мультиварки сложно содержать в чистоте - резиновые уплотнители и прокладки впитывают много запахов во время готовки и их практически невозможно удалить, а скопившиеся остатки пищи могут засорить клапаны и вызвать проблемы при приготовлении пищи под давлением.

Поддержание чистоты мультиварки жизненно важно для обеспечения ее эффективной работы, поэтому лучше всего чистить ее после каждого использования. Это предотвратит образование сложных пятен и станет лучшим способом избавиться от стойких запахов.

Как очистить мультиварку:

Убедитесь, что устройство отключено от сети и остыло

Разберите все, включая чашу для приготовления пищи и отделите резиновые уплотнители и прокладки от крышки (просто убедитесь, что вы знаете, куда кладется каждая деталь)

Очистите миску и крышку либо в посудомоечной машине, если она пригодна для мытья в ней, либо в раковине с теплой мыльной водой. Используйте неабразивные чистящие средства, чтобы не повредить антипригарную поверхность

Очистите резиновые уплотнители, замочив их в кальцинированной соде или уксусе с небольшим количеством воды, чтобы устранить любые запахи

Убедитесь, что все детали тщательно высушены

После высыхания важно правильно собрать все детали, чтобы мультиварка работала исправно, когда вы захотите ее использовать в следующий раз

Храните мультиварку со снятой крышкой, чтобы избежать образования запахов

Мультиварки сложно содержать в чистоте (иллюстративное фото: Tefal)

На что обратить внимание при выборе мультиварки

Емкость

Мультиварка объемом 3-4,5 литров подойдет, если вы готовите для 1–2 человек, а модель объемом 5-8 литров будет лучшим выбором, если вы готовите для большего количества людей или хотите оставить еду на пару дней.

Тип чаши для приготовления пищи

Миски для приготовления пищи, как правило, имеют антипригарное или керамическое покрытие. Важно ухаживать за антипригарной поверхностью, если вы не хотите, чтобы покрытие попало в вашу еду, ведь она может поцарапаться при использовании металлических приборов.

Нержавеющая сталь намного прочнее и становится более предпочтительным вариантом, но она также может оставлять кальциевый осадок, который может быть трудно очистить.

Клапан выпуска пара

При использовании скороварки важно, чтобы модель имела механизм выпуска пара, который исходит в конце приготовления. Существует два типа: автоматический выпуск, который выпускает пар без ручного нажатия или поворота циферблата, и ручной выпуск пара, когда вам нужно будет повернуть переключатель или щелкнуть клапан выпуска.

Вы также можете использовать естественный выпуск, когда пар выпускается медленно в течение определенного периода времени.

Настройки давления

Различные настройки давления позволяют вам регулировать время приготовления различных блюд. Скороварки могут иметь до трех типов давления: высокое, среднее и низкое.

Эти настройки могут иметь диапазон рабочего давления в кПа (килопаскалях) 95-120 кПа для высокой или максимальной настройки, 70-90 кПа для средней настройки и 30-50 кПа для низкой настройки.

В большинстве случаев выбор настройки давления так же прост, как использование меню автоматического приготовления, которое определит настройку давления за вас.

Если вы используете ручную настройку, вам, возможно, придется выбрать давление. Как правило, чем выше давление, тем быстрее время приготовления. Но не забывайте, чем дольше время приготовления, тем лучше раскрывается вкус.

Время приготовления

Запрограммированное время приготовления делает эти машины более удобными в использовании. Некоторые модели даже имеют запрограммированные настройки для типов блюд, таких как тушеное мясо, карри, рис и многое другое.

Управление

Обратите внимание на письменную маркировку с индикаторными лампами, понятный контроль включения/выключения и большой цифровой дисплей, который будет четким и ярким.

Отдельный переключатель вдали от контроля выпуска пара - более безопасный вариант при выпуске пара, в то время как таймер обратного отсчета со звуковой обратной связью может предупредить вас о достижении предварительного нагрева и завершении приготовления.

Экстерьер

Трещин и щелей, в которых может застрять еда, должно быть немного или их не должно быть вовсе. Герметичные элементы управления также легче протирать. Избегайте корпусов из нержавеющей стали, если они не устойчивы к отпечаткам пальцев.

Уборка

Каждая часть должна легко разбираться и очищаться, а затем собираться заново. Все крышки скороварок требуют дополнительных усилий для очистки после каждого использования, чтобы обеспечить оптимальное и безопасное использование.

Имейте в виду, что очистка внешних поверхностей из нержавеющей стали, как правило, занимает больше времени.

Автоматическая настройка

Это полезно, поскольку процесс начинается на большой температуре, чтобы довести пищу до более высокой температуры, а затем переключается на низкую температуру на оставшееся время приготовления.

Функция пропаривания и подогрева

Модели с дополнительными функциями, такими как приготовление на пару и подогрев, повышают универсальность.

Индикаторы максимальной линии заполнения

Мультиварки обычно оснащены индикаторами, показывающими, сколько нужно наполнить. Следите за ними и не переполняйте.

При выборе мультиварки важно учитывать множество деталей (фото: Facebook/Moulinex Ukraine)