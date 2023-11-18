Как начать правильно питаться: нутрициолог поделилась лайфхаками

Сбалансированное питание - это ряд сложившихся привычек в течение нескольких лет. И потому изменить что-либо кардинально за несколько недель точно не удастся, однако постепенно маленькими шагами вы сможете добиться результата в своем питании.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост нутрициолога Ольги Дорош в Instagram делится простыми лайфхаками для улучшения своего питания.

Обратите внимание на то, что вы пьете

В напитках может содержаться больше калорий, чем вам нужно. Поэтому попробуйте добавлять меньшее количество ложек сахара или меда к вашему напитку.

В качестве альтернативы и дополнения к чаю можно добавлять лимон, а в кофе - апельсин и корицу.

Во фрешах и соках также большое количество лишних сахаров, поэтому их также следует разбавить водой 1:1. Идеально будет вообще исключить из рациона сладкую воду и соки, вместо этого добавить обычную воду.

Оставьте любимые продукты

Не стоит лишать себя удовольствия от еды. Если вы любите сладости, оставляйте "место в желудке" для десерта. Таким образом, вы получите удовольствие, одновременно не переедая.

Везде добавляйте овощи

Даже если вы едите пиццу, суши, пельмени, вареники и т. д., не забывайте об овощах. Клетчатка способствует насыщению организма, уменьшает порцию и количество калорий, а еще принесет свою однозначную пользу.

Выбирайте менее жирные молочные продукты

Вместо молока жирностью 3,2% выбирайте 1,5%.

Белый йогурт лучше выбирать не 8%, а 1,6% - в два раза меньше жира.

Кисломолочный сыр можно брать 5% жирности вместо 9%.

В таких продуктах меньше насыщенных жиров и калорий, однако количество белка и кальция остается прежним.

Не забывайте о рыбе

Добавляйте рыбу в свой рацион дважды в неделю. Для взрослого человека достаточно порции размером с ладонь без пальцев.

Берите цельнозерновой хлеб

Это отличная и полезная замена батона или белого хлеба. К тому же, цельнозерновой хлеб станет источником углеводов, если на тарелке их нет.

На перекус - ягоды и фрукты

Это могут запеченные яблоки, орехи, бананы, апельсины со стаканом йогурта или кефира. Кроме того, обращайте внимание на сезонные и локальные фрукты и ягоды.

Заказывайте блюда без заправок

Речь идет о тех случаях, когда вы заказываете еду в заведениях. Ресторанные соусы всегда содержат большое количество калорий и иногда забивают вкусовые рецепторы так, что вы не чувствуете реальный вкус блюда.

Вы также можете попросить официанта принести заправку отдельно и самостоятельно добавить в блюдо столько, сколько вы хотите.