Как хронический недосып влияет на организм: шокирующий ответ ученых

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что нехватка сна провоцирует окислительный процесс, который приводит к повреждению тканей. От этого могут развиваться различные воспаления.

Что удалось выяснить ученым, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature.

Нормой для сна у взрослого человека считается 7-9 часов в сутки в ночное время. При этом желательно засыпать до 23:00 -24:00 часов и просыпаться в 07:00-09:00 утра.

Но многие люди спят вместо этого по пять-шесть часов в сутки. Ученые выяснили, что даже незначительный дефицит сна может отразиться на здоровье сосудов.

А если недосыпание перерастает в хроническое и длится 5-6 недель подряд, клетки эндотелия (стенки кровеносных сосудов) заполняются окислителями.

При этом клетки, не получившие достаточно отдыха, не в состоянии запустить антиоксидантные реакции, чтобы остановить этот процесс. И остановить процесс окисления может только здоровый полноценный сон.

Из-за воспаления эндотелия, увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых гипертония, инсульт, кардиосклероз.

Более того, нехватка сна более опасна для женщин, чем для мужчин. У них риск получить заболевания сердечно-сосудистой системы из-за недосыпа выше, чем у мужчин.

Во время исследования был проведен эксперимент, в котором участвовали тысячи женщин. В течение первой фазы эксперимента они ложились спать в соответствии со своим обычным распорядком. Во второй фазе - засыпали на 1,5 часа позже обычного. Сон каждой участницы отслеживали с помощью трекера.

В крови участниц эксперимента ученые обнаружили пониженную экспрессию эндотелиального DCUN1D3 белка, способствующего прекращению окисления.

А значит, негативный процесс при нехватке сна действительно происходит. Поэтому несоблюдение нормы может привести к серьезному ухудшению здоровья и воспалениям.