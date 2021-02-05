Відомий український лікар розповів, кому точно не потрібна вакцина від COVID-19

Доктор розповів, кому не потрібно щепитися від коронавірусу (фото: РБК-Україна)

Незабаром в Україні розпочнеться перший етап вакцинації від коронавірусу. В кінці лютого щеплення почнуть робити медикам і людям в групі ризику. Відомий український лікар Євген Дубровський розповів, кому точно не варто робити щеплення.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Вакцинація абсолютно не потрібна тим, хто вже перехворів COVID-19. Люди, чий імунітет подолав хворобу, надійно захищені і не вимагають ніякого втручання. І справа навіть не в наявності або відсутності антитіл на COVID-19. Адже гуморальну відповідь (вироблення антитіл) - є додатковим захистом при таких захворюваннях, як COVID-19", - розказав лікар.

За його словами, ключову роль відіграє клітинний імунітет - потужна, довготривала і надійна наша оборона від повторних заражень. Клітинний імунітет перевірити складно. Це можливо поки тільки в наукових лабораторіях.

"Поки масово можна перевіряти тільки на антитіла. І це теж не так погано. Адже, у кого є антитіла - Т-клітини теж присутні", - зазначив медик.

Доктор Дубровський вважає, що абсолютно не потрібно вакцинувати.

"Звичайно, немає. І перехворіли та несприйнятливі до COVID-19 люди надійно захищені своїми природними інструментами. Додаткова стимуляція вакциною є недоцільною. Вакцину слід розглядати виключно для осіб з високої групи ризику. У випадку, коли відсутній природний імунітет", - резюмував лікар.

Як ми раніше писали, доктор розповів, чому хворим COVID-19 так потрібен кисень.