Відомого українського актора звинуватили в домаганнях до студенток

"Талашко постійно дозволяє собі домагатися не тільки до студенток, а й до абітурієнток, які закінчили школу і прийшли надходити. Робить він це вже протягом більше ніж 20 років і працює практично за однією схемою", - написав Панкрухин.

Постраждалі розповіли, що педагог запрошував їх до себе додому, пропонував випити, а потім фотографував оголеними і схиляв до інтиму.

"Талашко дістав фотоапарат і запропонував мене пофотографувати, сказав, що це його хобі, що він всіх фотографує. Я думаю: "ну, коли приїхала вже на акторський вступати, то потрібно і фотографуватися". Тут і почалося це:"А ось тут приспустіть, тут зніміть". Так він мене роздягнув по пояс, а потім почав до мене чіплятися. Я була просто шокована, не знала, що мені взагалі робити в цій ситуації, як все зупинити і бігти з цієї квартири", - розповіла дівчина, якій тоді було тільки 15 років.

Постраждалих було багато, але всі вони боялися про це розповідати. Вони думали, що їм не повірять або будуть засуджувати. Тому дівчата нічого не говорили навіть своїм батькам.

"Іноді на парах дозволяв собі чіпати дівчаток. Наприклад, міг запитати:"Хто з вас вміє ставати на місток?". І викликався підстрахувати. Ця "страховка" була на межі, коли він дозволяв собі доторкнутися не там, де треба", - розповіла друга дівчина.

У коментарях до посту дівчата також зазначили, що з ними Талашко діяв за схожою схемою.

Українська журналістка Ірина Сампан зізналася, що у 2018 році Талашко після інтерв'ю запросив її додому Він запропонував їй показати свої фотографії зі зйомок і нагороди. Коли вона була у нього вдома, то він налив дівчині наливку, а після почав домагатися її.

Ірина Сампан і Володимир Талашко (фото: facebook.com/irynasampan)

Інша українська журналістка Яніна Соколова також відреагувала на це і підкреслила, що Талашко не один такий.

"Коли я вступала до вузу один з педагогів мав і до мене схожі спроби, які відбувалися під дією на нього оковитої. Так, педагоги у вузі періодично п‘ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки мовчатимуть. Бо хто вони- народні, а хто ці, "інагородні", - написала Соколова.