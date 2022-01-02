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Туристам зі всього світу радять їхати у це українське місто: чому воно у ТОПі та що там робити

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Неділя 02 січня 2022 10:56
Туристам зі всього світу радять їхати у це українське місто: чому воно у ТОПі та що там робити Фото: Одеса потрапила в ретинг міст, які треба відвідати в 2022 році (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Українське місто Одеса потрапило до списку місць, які потрібно обов'язково відвідати у 2022 році. Компанію склали Париж, Неаполь, Осло та інші міста.

Про це йдеться в матеріалі британського видання The Independent.

Видання провело опитування серед експертів туристичної галузі та склало список міст, які потрібно обов'язково відвідати у 2022 році.

Одеса була названа "найкрасивішим місцем у всьому колишньому Радянському Союзі". Подорожі з Великобританії в Україну стануть також популярними завдяки новим рейсам, які дозволять жителям Лондона провести чудовий уїк-енд на березі Чорного моря.

Як відзначають британські експерти, в Одесі чудова архітектура 19 століття, багата історична спадщина, красиве розташування на березі моря, оригінальні та цікаві пляжі, зручне транспортне сполучення з центром міста.

Також такі поїздки значно спрощує те, що жителям Великобританії не потрібна віза для відвідування України. А ціни в готелях Одеси британцям здаються дуже вигідними та доступними.

Компанію Одесі в списку експертів склали такі міста:

  • Відень (Австрія)
  • Ханья (Крит, Греція)
  • Неаполь (Італія)
  • Париж (Франція)
  • Сеул (Південна Корея)
  • Каунас (Литва)
  • Осло (Норвегія)
  • Спліт (Хорватія)

Якщо ви вирішили поїхати в Одесу у 2022 році, то вам знадобиться наш невеликий гід.

В Одесі особливий колорит створює місцева кухня. Там використовуються традиційні страви з риби, а також є кілька оригінальних, які готують тільки місцеві кухарі.

Обов'язково потрібно спробувати форшмак, цимес, мезе по-одеськи, бутерброди вантажників з Привозу і смажених бичків. А ще обов'язково пошукайте Одеський рогалик.

У цьому місті, крім старовинної архітектури та пам'ятників є такі місця, які не можна побачити ні в одному іншому місті світу. Варто відвідати знамениті Потьомкінські сходи та прогулятися одеськими двориками.

Також відшукайте в місті пам'ятники Дарту Вейдеру, Стіву Джобсу та Апельсину. Варто сходити в обсерваторію і підводний музей.

Найкращий період для відвідування Одеси - з початку травня до кінця вересня. У цьому місті літо настає раніше, а дощі бувають дуже рідко. У морі купатися можна вже в червні.

Найдешевші апартаменти в Одесі в липні вам обійдуться в 450 -550 гривень за одну добу. За ці гроші ви отримаєте двомісний номер економкласу з 2 ліжками, кондиціонером і душем.

Туристам зі всього світу радять їхати у це українське місто: чому воно у ТОПі та що там робитиТуристам зі всього світу радять їхати у це українське місто: чому воно у ТОПі та що там робитиТуристам зі всього світу радять їхати у це українське місто: чому воно у ТОПі та що там робити

Фото: Бюджетний номер в Одесі (booking.com)

Апартаменти класу люкс в центрі Одеси в липні на двох осіб коштуватимуть від 7900 до 9300 гривень. У цю суму входить сніданок, двомісний номер з мінібаром, шикарним видом на місто і всім необхідним для комфортного проживання.

Туристам зі всього світу радять їхати у це українське місто: чому воно у ТОПі та що там робитиТуристам зі всього світу радять їхати у це українське місто: чому воно у ТОПі та що там робитиФото: Номер класу Люкс в Одесі (booking.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з вулиць Праги зникне знаменита туристична розвага.

А також розповідали про те, що в Україні на свята курсуватиме автентичний ретропоїзд.

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