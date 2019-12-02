Знущання над дітьми: мережа шокував шкільний автобус у Карпатах (фото)

У Карпатах возить дітей до школи автобус в жахливому стані. У транспорті жахливі сидіння, а взимку він зовсім не обігрівається. Також, коли йде дощ, вода капає прямо на дітей в салоні. Про цей факт повідомила у Facebook Валя Шайваровская і опублікувала фотографії, на які без сліз не поглянеш.

"Так виглядає шкільний автобус в Карпатах, де взимку температура коливається від -17 до -25. Я їздила в такому ще чотири роки тому, до цього він возив дітей понад 5 років точно. Єдине що змінилося за ці 4 роки - він став гірший, ніж був. Взимку він не обігрівається, а діти мерзнуть. Навесні або восени протікає, і на учнів капає вода (як на мене)", - описала ситуацію Шайваровская.

Коли автобус ламається, діти змушені йти по холоду на навчання близько двох годин.

"Автобус прив'язаний до Ворохтянської ЗОШ I-III ступенів, возить дітей з с. Вороненко. Пам'ятайте, поки ви будете мовчати - нічого не зміниться", - уточнила дівчина.

Автобус в Карпатах для дітей (фото: Валя Шайваровская/Facebook)

Користувачі мережі відреагували на фото шкільного автобуса в коментарях і обурилися такою ситуацією.

Валя, я дуже дякую за турботу наших дітей.

Жах. Сволочі, щоб смороду так їздили.

Супер, а вони щей вимагають автокрісла.

Знущання над дітьми, жах.

Пишіть колективні звернення в Міністерство освіти, сільська рада мала б зайнятися цим питанням, нехай виділяють кошти на закупівлю нового автобуса.

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