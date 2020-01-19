Как избежать акушерского насилия при родах: Супрун поделилась важными рекомендациями

Эксперт напоминает, что действия акушеров или акушерок против воли роженицы являются нарушением
Действия акушеров или акушерок против воли роженицы называется акушерским насилием. Как действовать в подобной ситуации и какие права имеет роженица, рассказала Уляна Супрун в социальной сети Facebook.
Cупрун напоминает, что каждый сам принимает решение как, где, с кем и когда рожать. Врач имеет право дать совет, однако не должен оказывать давления.
Беременная женщина и роженица имеет право:
Если Вы все же стали жертвой акушерского насилия, то стоит поделиться своим опытом с близкими, чтобы пережить травму, ведь умалчивание может привести к послеродовой депрессии.
Супрун напоминает, что три года назад Украина присоединилась к мировому движению против акушерского насилия "Революция роз". По хэштегам #StopObstetricViolence и #годімовчати можно найти истории рожениц, пострадавших от него.