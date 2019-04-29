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В Італії з ножем напали українського актора: всі подробиці (відео)

STYLERПодії    29.04.2019 - 22:07
В Італії з ножем напали українського актора: всі подробиці (відео)
На українського актора Артема Ткачука напали в Італії (ілюстративне фото: slyxi.com twitter)

На Артема Ткачука напали через роль у фільмі

На українського актора Артема Ткачука напали в Неаполі, Італія. Інцидент стався вночі, 28 квітня, повідомляє The Guardian.

18-річний актор став жертвою вуличної банди. До нього і його друга підійшли молодики в одному з приморських районів Неаполя. У Ткачука запитали, з якого він району.

Після цього Артема двічі вдарили ножем в живіт, а його друга жорстоко побили. Відомо, що поранення серйозні. Зараз життю актора нічого не загрожує.

В Італії з ножем напали українського актора: всі подробиці (відео)

На українського актора Артема Ткачука напали в Італії (фото: comments.ua)

Правоохоронці припускають, що Ткачук міг постраждати за свою роль у фільмі "Піраньї Неаполя", в якому він зіграв молодого злочинця.

У фільмі, що отримав нагороду на Берлінському кінофестивалі цього року, йдеться про дитячі банди і злочинні угруповання міста.

На українського актора Артема Ткачука напали в Італії (відео: YouTube/ТСн)

Нагадаємо, громадянин Польщі наїхав на велосипедиста, уродженця України. Він збив чоловіка і навмисно переїхав його.

До речі, в супермаркеті "Сільпо" у харківському торговельно-розважальному комплексі "Україна" двоє дівчат влаштували поножовщину.

Раніше повідомлялося, що 15-річний підліток накинувся на матір і бабусю з ножем у Печерському районі Києва.

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