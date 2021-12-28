В Італії 80-річний чоловік убив дружину-українку через відмову в інтимі

Так, трагедія сталася в ніч з 25 на 26 грудня.

Зазначається, що підозрюваного затримали наступного дня, але свідченням чоловіка поліціянти повірили не відразу.

Загиблу звали Наталя Киричок, вона жила в Італії останні 20 років, а затриманий був її чоловіком. Чоловік розповів, що дружина відмовилася займатися з ним сексом.

Потім, коли жінка пішла спати, то він схопив ніж і завдав їй чотири удари. Ніж потрапив у серце, що призвело до миттєвої смерті.

Окрім того, після вбивства чоловік поводився дивно та навіть зранку вигуляв собаку, а потім розповів про криваву розправу над дружиною своєму товаришу, однак той йому не повірив.

Також затриманий зателефонував до ресторану, де працювала його дружина та розповів, що Наталя більше не прийде на роботу, адже вона мертва.

Вже після цього дзвінка до будинку приїхали правоохоронці. Та тіло Наталі виявили у крові.