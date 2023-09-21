Из IT в уборщики: сюр или нет?

Недавно Frontend-разработчики предложили вакансию уборщицы в израильской клинике. Эта ситуация взбудоражила сеть. Оказывается, IT-специалистам часто предлагают работу не по специальности, а иногда даже зовут работать операторами контактных центров, что в народе называется "офисом".

О том, почему работодатели должны менять подход к работникам на нынешнем рынком труда, в колонке для РБК-Украина (проект Styler) рассказал PR-менеджер Work.ua Максим Пилипенко.

В IT сейчас действительно "не ахти". В то время как рынок труда почти восстановился по количеству вакансий, исследование показывает, что в IT восстановление по состоянию на июнь 2023 составляло 57%. То есть работы меньше, чем было до полномасштабной войны.

Причина - глобальная рецессия, технологические гиганты в прошлом году прибегали к сокращению штата. Говорят, что не последнюю роль в этом сыграло появление искусственного интеллекта. Но основная причина - уменьшение количества контрактов с иностранными бизнесами в связи с военными рисками (электроснабжение, связь, мобилизация персонала).

Особенно трудно сейчас джунам и специалистам с небольшим опытом. Если конкуренция соискателей за работу достигла уровня 2021 года, когда был рынок соискателя, то на вакансии программистов конкуренция в разы выше.

На вакансию уже упомянутого Frontend-разработчика конкуренция в 30 раз превышает средние показатели рынка - более 300 отзывов на вакансию. IT-рекрутеры говорят, что в первые часы публикации вакансии поступает до 50 отзывов от джунов, а в сутки может быть более 100 отзывов.

Относительно рынка труда вообще там ситуация иная. До полномасштабного вторжения на Work.ua было более 100 000 вакансий. В момент вторжения их количество драматично упало более чем в 10 раз. Минимальная отметка была 6000 вакансий. Спустя полтора года в августе 2023 года зафиксировано рекордное количество - более 102 000 вакансий.

Рынок труда максимально приблизился к обновлению. Однако структурно и географически он восстанавливается неравномерно. Есть категории работы, которые возобновились на 57%, как IT, а есть категории, которые возобновились больше, чем было до полномасштабного вторжения - "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (149%). Относительно географического распределения - на западе Украины работы в полтора раза больше, чем было до февраля 2022 года. Примечательно, что в Закарпатской области почти в два раза больше работы.

С точки зрения соискателя - ситуация благоприятная. Работа есть, можно выбирать куда и кем идти, можно договариваться о зарплате. Кстати, средняя зарплата в Украине тоже выросла с начала полномасштабной войны с 15000 до 17500 грн. Но что лучше для соискателя, то не всегда так для работодателя. Обратная сторона медали активного обновления рынка труда - дефицит кадров.

Из-за войны миллионы людей уехали за границу. Значительная часть из них - высококвалифицированные кадры трудоспособного возраста и дети. Более миллиона человек привлечены к обороне страны, которые вернутся на рынок труда ветеранами после войны. По оценке Минэкономики, в течение следующих 10 лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 миллиона сотрудников на рынок труда.

Еще одна особенность украинского рынка труда - мошенники, среди которых упомянутые в начале "офисники". В прошлом году Work.ua заблокировал и удалил более 600 вакансий от брачных агентств, стриминговых сервисов, криптомошенников и других, предлагавших сомнительную работу и нечестные способы заработка. Однако это не значит, что их вакансии исчезли вообще с рынка труда. Они перекочевали на другие площадки, для которых деньги не пахнут.

К примеру, "офисники" четко знают свою ЦА, поэтому ведут ТикToки, создают привлекательный контент, искусно манипулируют информацией, играют на человеческих слабостях, светят баксами, айфонами, геликами. Словом, романтизируют образ крутой работы.

Имея большие бюджеты, мошенники ведут агрессивный наем - предлагают работу всем подряд, в том числе и IT-специалистам.

Дефицит кадров заставляет работодателей привлекать все возможные и невозможные каналы поиска кандидатов и вести проактивный наем - предлагая вакансии специалистам из других сфер, подходящих по опыту, образованию или навыкам. Для этого случаются казусы, когда IT-специалисту предлагают работу в сфере клининга.

Это еще не все. В игру на украинском рынке труда вступил один из самых популярных мессенджеров - Telegram, аудитория которого исчисляется миллионами.

Именно там и именно в период войны и особенно сейчас активно прокачиваются каналы с работой. Самые крупные ТГ-каналы переливают трафик в сотни или даже тысячи каналов с работой, чтобы затем продавать рекламу.

Но кто будет отзываться на вакансии в Telegram, если туда приходят люди на такие призывы: "В Украине полно вакансий, где даже новичкам платят от 1000 долларов, а большинство населения до сих пор работает за копейки, думая, что без опыта работу не найти, надо хорошее резюме и высшее… Зашли, поскролили, выбрали вакансию из з/п от 30 000 грн (ниже нет) и работаете себе в кайф. Все предложения идут напрямую от крупных компаний, а подать можно даже без резюме".

Казалось бы, во времена доступности информации подобные призывы уже давно игнорируются людьми, потому что у всех есть критическое мышление. К сожалению, подобные ТГ-каналы имеют сотни тысяч подписчиков. Люди верят и подписываются. Работодатели покупают рекламу.

В конце должна быть некая мораль. Но ее не будет. Будут только три совета:

включайте критическое мышление, проверяйте.

учитесь, повышайте квалификацию, овладевайте технологиями, учите английский.

все будет хорошо, победа за нами.

Сам себе говорю и вас призываю.