Іспанія пускатиме лише вакцинованих українських туристів: названо дату
Іспанія дозволить в'їзд усім вакцинованим від COVID-19 туристам, в тому числі з країн, які не входять до ЄС, від 7 червня. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Педро Санчес.
Про це пише газета El Mundo.
З 24 травня Іспанія відкриє кордони для туристів з країн, що не входять до ЄС, але входять до списку країн з низьким ризиком зараження на COVID-19. В'їзд буде можливий без потреби надавати негативний ПЛР-тест на коронавірус.
До цього списку будуть включені Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Ізраїль.
Крім того, з 7 червня в країні запрацюють нові правила прийому іноземних громадян. Так, офіційно Іспанія пускатиме всіх вакцинованих мандрівників, незалежно від країни походження.
Які умови в'їзду
Головною вимогою є те, щоб мандрівники були щеплені вакцинами, схваленими Європейським регулятором (ЕМА) або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).
Як заявив прем'єр-міністр, влада розраховує, що влітку до Іспанії приїдуть від 30% до 40% міжнародних туристів. До кінця року країна сподівається на те, що турпотік сягне 60-70%.
Крім того, європейські сертифікати вакцинації "дозволять, щоб цьогорічне літо було значно кращим для туристичної галузі, аніж 2020 року".
Як повідомляли раніше, в Іспанії дозволять вибирати COVID-вакцину для другого щеплення.
Нагадаємо, нещодавно Іспанія збільшила інтервал між першою і другою дозами вакцини COVID-19 компанії AstraZeneca до 16 тижнів для людей у віці до 60 років.