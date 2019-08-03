Шукають більше місяця: у Дніпрі пропала жінка з психічним захворюванням

У Дніпрі пропала жінка з шизофренією - розшук (колаж РБК-Україна)

У Дніпрі більше місяця розшукується 60-річна жінка

У Дніпрі пропала 60-річна Людмила Кузьмівна Ільчук. Її розшукують вже більше місяця. Близько 6:00 ранку 20 червня вона вийшла з дому і не повернулася. Рідні втратили з нею зв'язок. Також родичі додали, що розшукувана страждає на шизофренію. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпра.

Раніше Людмила Ільчук неодноразово йшла з будинку, де проживає разом з матір'ю. В цей раз звісток від неї немає більше місяця. Рідні зниклої не знають, у що вона була одягнена, однак переконані, що при собі у неї було посвідчення інваліда 2-ї групи. Правоохоронці вважають, що вона може просто гуляти по вулицях.

Прикмети, за якими можна розпізнати Людмилу Ільчук: блакитні очі, коротке темне волосся, зріст близько 150 см.

Дніпрі пропала жінка з шизофренією – розшук (фото: dp.informator.ua)

Правоохоронці просять мешканців Дніпра не бути байдужими. Якщо ви помітили Людмилу Ільчук на вулиці або знаєте, де вона може знаходитися, повідомте про це на спецлінію "102" або в Соборне відділення поліції, зателефонувавши за телефоном (097) 642-34-22.

Нагадаємо, що раніше під Києвом пропала 89-річна жінка. Жінка страждає на склероз.