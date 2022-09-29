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В Ирландии напали на дом беженцев из Украины: ребенок в критическом состоянии

В Ирландии напали на украинских беженцев (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Клэркасле на востоке Ирландии произошло нападение на дом, где проживали 15 беженцев из Украины. Известно, что 8-летняя девочка получила более 70 ножевых ранений, а маму ребенка нашли без сознания.

Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел во вторник, 27 сентября. Раненую девочку через окно увидел один из жителей дома для беженцев. Он поднял тревогу, и соседи сразу же вызвали полицию и медицинскую помощь.

В доме обнаружили 8-летнюю украинку с многочисленными ранениями. Девочка была без сознания, а рядом обнаружили ее маму, которая также была в критическом состоянии. Пострадавших немедленно доставили в больницу и обе находятся в реанимации.

Как рассказали соседи, нападение произошло в резиденции в Клэркасле, на окраине Энниса. Дом использовали для беженцев из Украины. Его недавно отремонтировали и заселили 15 человек.

Полиция сейчас проводит опрос свидетелей и выясняет, где находится отец ребенка, так как есть некоторая путаница о том, где может быть мужчина.

Об украинцах известно, что они прибыли в Ирландию несколько недель назад. Девочка начала учиться в ближайшей национальной школе.

Ребенку провели срочную операцию, но по словам врачей, она находится в критическом состоянии и задеты жизненно важные органы.

По данным полиции, девочке нанесли более 70 ножевых ранений. Ее мать по-прежнему находится без сознания, и медики устанавливают причину ее состояния. Позже стало известно, что у женщины также есть травмы.

Местные жители обеспокоены тем, что произошло и искренне переживают за девочку. Они отметили, что дом был заселен совсем недавно и познакомиться с беженцами они не успели.

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр польского города жалуется на беженок из Закарпатья.

А также писали о том, что в США рассказали, какое оружие может использовать РФ в случае ядерного удара.

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