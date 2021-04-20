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Іпотека під 7%: як скористатися програмою й придбати квартиру

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 09:00
Іпотека під 7%: як скористатися програмою й придбати квартиру Фото: власне комфортне житло під 7% можна придбати вже з березня 2021 року (synergy-bud.com.ua)
Автор: Styler

На початку березня стартувала програма доступної іпотеки під 7% річних. Тож, якщо ще у 2018 українські банки давали кредити на житло під 18-20% річних, у 2020 - під 10%, то сьогодні, у 2021, можна придбати власне комфортне житло під 7% вже з березня 2021 року.

Як це зробити та що для цього потрібно - в матеріалі Styler.

Що можна придбати в іпотеку під 7% річних?

Іпотека - вид банківського кредитування під заставу об‘єкта нерухомості. Тож в іпотеку можна придбати будь-який об‘єкт нерухомості: як комерційний, так і житловий. Однак для отримання іпотеки під 7% діють свої правила.

Квадратні метри розраховуються за формулою 20 кв.м на одного члена сім‘ї. Якщо ж сім‘я складається з двох людей, то вони можуть придбати квартиру площею до 50 кв.м. При цьому максимальна вартість квартири не повинна перевищувати 2, 5 млн грн, а сума кредиту - 2 млн грн строком до 20 років.

Умови програми поширюються на такі об‘єкти нерухомості:

  • квартири у багатоквартирному будинку, що прийняті в експлуатацію у поточному році або не раніше ніж протягом 3-х років, що передують поточному.
  • приватний будинок із земельною ділянкою, на якій він розташований, прийнятий в експлуатацію у поточному році або не раніше ніж протягом 3-х років.
  • майнові права на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва (в акредитованих у Банку забудовників/об’єктах), які придбані або будівництво яких фінансується (інвестується) позичальником.

Які умови отримання іпотеки та які банки беруть участь у програмі?

Загалом, усі громадяни України мають можливість отримати іпотечний кредит. Однак з іпотекою під 7% не все так просто.

Річ у тім, що реальна іпотечна ставка у банків 10%, однак держава зі свого боку компенсує різницю з державного бюджету. З цією метою було створено спеціальне підприємство - "Українська фінансова житлова компанія", а для підтримки бізнесу та придбання об’єктів комерційної нерухомості іпотеку під 7% забезпечить Фонд розвитку підприємництва. Ці компанії виступають гарантом для банку та сплачують свою частку за кредитом щомісячно на рахунок банку-іпотекодавця.

Враховуючи те, що держава, фактично, є драйвером розвитку доступного іпотечного кредитування, тут діють дещо інші вимоги до позичальників, ніж у ситуації з іпотекою під 10%.

На іпотеку під 7% ви можете розраховувати, якщо ви:

  • перебуваєте на квартирному обліку;
  • у вас є житло, що не перевищує 13,65 кв.м на одного члена сім'ї;
  • у вас молода сім’я не старша за 35 років;
  • ви можете надати офіційні джерела доходів родини за 6 місяців.

Крім цього, важливими є і фінансові вимоги банків щодо платоспроможності позичальника, адже саме іпотекодавець, тобто банк, несе значні ризики у випадку несплати по кредиту.

Фактично, ситуація на банківському ринку свідчить про те, що нижня планка доходів становить 35 000 грн сукупного доходу на місяць.

Іпотека під 7%: як скористатися програмою й придбати квартиру

Для прикладу, якщо банківський платіж складає 15 500 грн /міс. - це 40-45% сукупного доходу родини, то у цьому випадку вам банк погодить договір кредитування. Якщо платіж перевищує 40-45% сукупного доходу родини, то, найімовірніше, банк вам відмовить, або попросить надати додаткові документи, збільшити розмір першого внеску, надати поручителів.

Станом на сьогодні отримати іпотеку під 7% ви можете у таких банках: "Укргазбанк", ПриватБанк, "Ощадбанк", банк "Глобус", "Кредобанк", "Мегабанк" і "ОТП Банк".

Які труднощі можуть виникнути при оформленні іпотеки під 7%?

Для того, щоб оцінити реальність отримання кредитів за новою програмою держави "доступна іпотека під 7%" ми звернулись до експерта ринку нерухомості - Ігоря Оверка, який є генеральним директором Будівельної групи "Синергія", однієї з будівельних компаній Україні, яка успішно працює з доступною іпотекою.

"Ми, в Будівельній групі "Синергія", вже понад 3 роки працюємо з іпотечним кредитуванням. За цей час нам вдалось допомогти більше сотні українців отримати власне житло в іпотеку. Однак, на жаль, ми змушені констатувати той факт, що кількість запитів до банків значно перевищує число укладених угод. Це пов'язано з тим, що банки ставлять надто жорсткі вимоги до позичальників з метою мінімізації своїх ризиків. Мова йде про доведення платоспроможності покупця, якому необхідно продемонструвати сукупний офіційний дохід своєї сім’ї за останні півроку. Ще, на платоспроможність впливає і щомісячна вартість іпотеки, яка не має перевищувати 40-45% доходу сім’ї. Зі свого боку, ми радимо споживачам тверезо оцінювати свої можливості та обирати житло, яке посильне для їхнього гаманця", - розповів Оверко.

Іпотека під 7% - це реально

В середині квітня 2021 року, "Синергія" реалізувала першу квартиру за програмою доступне житло під 7% річних.

“У відділ продажу Будівельної групи "Синергія" звернувся клієнт з наміром придбати квартиру в іпотеку за програмою 10% річних. Враховуючи те, що він відповідав усім умовам для отримання іпотеки за програмою 7% річних, ми порадили йому подати заявку саме на цю програму. Своє перше житло він обрав у житловому комплексі комфорт класу "City Park" поруч “Центрального парку” в місті Ірпінь. Мова йде про видову двокімнатну квартиру площею 58 квадратних метрів вартістю 1,3 млн грн. Звісно, це більше ніж він міг отримати за умовами програми, тому 8 квадратних метрів були оформлені поза договором іпотеки. Кредит на житло чоловік отримав від нашого партнера - "Ощадбанку". Показово, що це перша успішна угода "Ощадбанку" за даною програмою в Київській області", - розповідає Ігор Оверко.

Іпотека під 7%: як скористатися програмою й придбати квартиру

За його словами, враховуючи, що це перше житло клієнта, а його щомісячний дохід становить понад 30 000 грн на місяць, "Ощадбанк" погодився надати іпотеку строком на 15 років з першим внеском у 15% та щомісячним платежем - 16 000 грн. Весь період оформлення іпотеки тривав 3 тижні - від вибору квартири до оформлення права власності.

"Найдовше підтверджували відповідність житла до вимог програми. По-перше, обмеженість у квадратних метрах зменшує кількість варіантів квартир для споживача. По-друге, не менш важливою є оцінка вартості квартири, адже програмою передбачені ліміти. По-третє, відзначу, що програмою передбачено купівлю житла в будинках, які вже введені в експлуатацію. Враховуючи те, що багато житла продається ще на етапі будівництва, то вибір клієнта значно звужується - з 2000 ймовірних варіантів квартир клієнту залишається на вибір не більше 20. Однак, не дивлячись на ці всі нюанси, я точно можу підтвердити, що програма працює, і отримати квартиру під 7% річних цілком реально, як демонструє приклад нашого клієнта", - прокоментував генеральний директор Будівельної групи "Синергії" Ігор Оверко.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 15 лютого вніс зміни в Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постановою істотно спрощуються критерії для позичальників.

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