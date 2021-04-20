Іпотека під 7%: як скористатися програмою й придбати квартиру

На початку березня стартувала програма доступної іпотеки під 7% річних . Тож, якщо ще у 2018 українські банки давали кредити на житло під 18-20% річних, у 2020 - під 10%, то сьогодні, у 2021, можна придбати власне комфортне житло під 7% вже з березня 2021 року.

Як це зробити та що для цього потрібно - в матеріалі Styler.

Що можна придбати в іпотеку під 7% річних?

Іпотека - вид банківського кредитування під заставу об‘єкта нерухомості. Тож в іпотеку можна придбати будь-який об‘єкт нерухомості: як комерційний, так і житловий. Однак для отримання іпотеки під 7% діють свої правила.

Квадратні метри розраховуються за формулою 20 кв.м на одного члена сім‘ї. Якщо ж сім‘я складається з двох людей, то вони можуть придбати квартиру площею до 50 кв.м. При цьому максимальна вартість квартири не повинна перевищувати 2, 5 млн грн, а сума кредиту - 2 млн грн строком до 20 років.

Умови програми поширюються на такі об‘єкти нерухомості:

квартири у багатоквартирному будинку, що прийняті в експлуатацію у поточному році або не раніше ніж протягом 3-х років, що передують поточному.

приватний будинок із земельною ділянкою, на якій він розташований, прийнятий в експлуатацію у поточному році або не раніше ніж протягом 3-х років.

майнові права на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва (в акредитованих у Банку забудовників/об’єктах), які придбані або будівництво яких фінансується (інвестується) позичальником.

Які умови отримання іпотеки та які банки беруть участь у програмі?

Загалом, усі громадяни України мають можливість отримати іпотечний кредит. Однак з іпотекою під 7% не все так просто.

Річ у тім, що реальна іпотечна ставка у банків 10%, однак держава зі свого боку компенсує різницю з державного бюджету. З цією метою було створено спеціальне підприємство - "Українська фінансова житлова компанія", а для підтримки бізнесу та придбання об’єктів комерційної нерухомості іпотеку під 7% забезпечить Фонд розвитку підприємництва. Ці компанії виступають гарантом для банку та сплачують свою частку за кредитом щомісячно на рахунок банку-іпотекодавця.

Враховуючи те, що держава, фактично, є драйвером розвитку доступного іпотечного кредитування, тут діють дещо інші вимоги до позичальників, ніж у ситуації з іпотекою під 10%.

На іпотеку під 7% ви можете розраховувати, якщо ви:

перебуваєте на квартирному обліку;

у вас є житло, що не перевищує 13,65 кв.м на одного члена сім'ї;

у вас молода сім’я не старша за 35 років;

ви можете надати офіційні джерела доходів родини за 6 місяців.

Крім цього, важливими є і фінансові вимоги банків щодо платоспроможності позичальника, адже саме іпотекодавець, тобто банк, несе значні ризики у випадку несплати по кредиту.

Фактично, ситуація на банківському ринку свідчить про те, що нижня планка доходів становить 35 000 грн сукупного доходу на місяць.

Для прикладу, якщо банківський платіж складає 15 500 грн /міс. - це 40-45% сукупного доходу родини, то у цьому випадку вам банк погодить договір кредитування. Якщо платіж перевищує 40-45% сукупного доходу родини, то, найімовірніше, банк вам відмовить, або попросить надати додаткові документи, збільшити розмір першого внеску, надати поручителів.

Станом на сьогодні отримати іпотеку під 7% ви можете у таких банках: "Укргазбанк", ПриватБанк, "Ощадбанк", банк "Глобус", "Кредобанк", "Мегабанк" і "ОТП Банк".

Які труднощі можуть виникнути при оформленні іпотеки під 7%?

Для того, щоб оцінити реальність отримання кредитів за новою програмою держави "доступна іпотека під 7%" ми звернулись до експерта ринку нерухомості - Ігоря Оверка, який є генеральним директором Будівельної групи "Синергія", однієї з будівельних компаній Україні, яка успішно працює з доступною іпотекою.

"Ми, в Будівельній групі "Синергія", вже понад 3 роки працюємо з іпотечним кредитуванням. За цей час нам вдалось допомогти більше сотні українців отримати власне житло в іпотеку. Однак, на жаль, ми змушені констатувати той факт, що кількість запитів до банків значно перевищує число укладених угод. Це пов'язано з тим, що банки ставлять надто жорсткі вимоги до позичальників з метою мінімізації своїх ризиків. Мова йде про доведення платоспроможності покупця, якому необхідно продемонструвати сукупний офіційний дохід своєї сім’ї за останні півроку. Ще, на платоспроможність впливає і щомісячна вартість іпотеки, яка не має перевищувати 40-45% доходу сім’ї. Зі свого боку, ми радимо споживачам тверезо оцінювати свої можливості та обирати житло, яке посильне для їхнього гаманця", - розповів Оверко.

Іпотека під 7% - це реально

В середині квітня 2021 року, "Синергія" реалізувала першу квартиру за програмою доступне житло під 7% річних.

“У відділ продажу Будівельної групи "Синергія" звернувся клієнт з наміром придбати квартиру в іпотеку за програмою 10% річних. Враховуючи те, що він відповідав усім умовам для отримання іпотеки за програмою 7% річних, ми порадили йому подати заявку саме на цю програму. Своє перше житло він обрав у житловому комплексі комфорт класу "City Park" поруч “Центрального парку” в місті Ірпінь. Мова йде про видову двокімнатну квартиру площею 58 квадратних метрів вартістю 1,3 млн грн. Звісно, це більше ніж він міг отримати за умовами програми, тому 8 квадратних метрів були оформлені поза договором іпотеки. Кредит на житло чоловік отримав від нашого партнера - "Ощадбанку". Показово, що це перша успішна угода "Ощадбанку" за даною програмою в Київській області", - розповідає Ігор Оверко.

За його словами, враховуючи, що це перше житло клієнта, а його щомісячний дохід становить понад 30 000 грн на місяць, "Ощадбанк" погодився надати іпотеку строком на 15 років з першим внеском у 15% та щомісячним платежем - 16 000 грн. Весь період оформлення іпотеки тривав 3 тижні - від вибору квартири до оформлення права власності.

"Найдовше підтверджували відповідність житла до вимог програми. По-перше, обмеженість у квадратних метрах зменшує кількість варіантів квартир для споживача. По-друге, не менш важливою є оцінка вартості квартири, адже програмою передбачені ліміти. По-третє, відзначу, що програмою передбачено купівлю житла в будинках, які вже введені в експлуатацію. Враховуючи те, що багато житла продається ще на етапі будівництва, то вибір клієнта значно звужується - з 2000 ймовірних варіантів квартир клієнту залишається на вибір не більше 20. Однак, не дивлячись на ці всі нюанси, я точно можу підтвердити, що програма працює, і отримати квартиру під 7% річних цілком реально, як демонструє приклад нашого клієнта", - прокоментував генеральний директор Будівельної групи "Синергії" Ігор Оверко.