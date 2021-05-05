Інфекціоніст попередив українців про мутації COVID-19: це відбувається щотижня

"Вірус мутує дуже сильно. У нього щотижня з'являються дві нові мутації. Ми зараз знаємо дуже багато, але до чого це призведе в майбутньому – нам поки не відомо", –розповів лікар-інфекціоніст.

Медик підкреслює, що єдиний спосіб уберегтися від інфекції - це вакцинація. За словами лікаря, істотні зміни в лікуванні таких хвороб ми зможемо побачити вже через 5-7 років. Але поки потрібно навчитися співіснувати з новим вірусом.

Заразитися вірусом можна тільки при контакті з хворим, зазначає Курпіта.

"Він не виникає в повітрі. Якщо ви потрапляєте в скупчення людей - неважливо, це взимку або влітку, – якщо у вас є тісний контакт, найімовірніше, що ви проконтактуєте з цим вірусом. Однак є методологія, яка дозволяє створювати вакцини до захворювань, які раніше не могли створити. Ну, наприклад, гепатит С або ВІЛ-інфекція", - розповів доктор.

До слова, інфекціоніст попереджає, що влітку коронавірус нікуди не зникне, він залишиться з нами назавжди.