Інфекціоніст попередив українців про мутації COVID-19: це відбувається щотижня
Коронавірус мутує дуже швидко. У нього щотижня з'являються абсолютно нові мутації.
Про це виданню "Сьогодні" повідомив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.
"Вірус мутує дуже сильно. У нього щотижня з'являються дві нові мутації. Ми зараз знаємо дуже багато, але до чого це призведе в майбутньому – нам поки не відомо", –розповів лікар-інфекціоніст.
Медик підкреслює, що єдиний спосіб уберегтися від інфекції - це вакцинація. За словами лікаря, істотні зміни в лікуванні таких хвороб ми зможемо побачити вже через 5-7 років. Але поки потрібно навчитися співіснувати з новим вірусом.
Заразитися вірусом можна тільки при контакті з хворим, зазначає Курпіта.
"Він не виникає в повітрі. Якщо ви потрапляєте в скупчення людей - неважливо, це взимку або влітку, – якщо у вас є тісний контакт, найімовірніше, що ви проконтактуєте з цим вірусом. Однак є методологія, яка дозволяє створювати вакцини до захворювань, які раніше не могли створити. Ну, наприклад, гепатит С або ВІЛ-інфекція", - розповів доктор.
До слова, інфекціоніст попереджає, що влітку коронавірус нікуди не зникне, він залишиться з нами назавжди.
Як ми писали раніше, лікар-інфекціоніст розповів, чи можна робити щеплення алергікам.