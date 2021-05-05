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Інфекціоніст попередив українців про мутації COVID-19: це відбувається щотижня

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 12:26
Інфекціоніст попередив українців про мутації COVID-19: це відбувається щотижня Коронавірус мутує дуже швидко (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Коронавірус мутує дуже швидко. У нього щотижня з'являються абсолютно нові мутації.

Про це виданню "Сьогодні" повідомив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

"Вірус мутує дуже сильно. У нього щотижня з'являються дві нові мутації. Ми зараз знаємо дуже багато, але до чого це призведе в майбутньому – нам поки не відомо", –розповів лікар-інфекціоніст.

Медик підкреслює, що єдиний спосіб уберегтися від інфекції - це вакцинація. За словами лікаря, істотні зміни в лікуванні таких хвороб ми зможемо побачити вже через 5-7 років. Але поки потрібно навчитися співіснувати з новим вірусом.

Заразитися вірусом можна тільки при контакті з хворим, зазначає Курпіта.

"Він не виникає в повітрі. Якщо ви потрапляєте в скупчення людей - неважливо, це взимку або влітку, – якщо у вас є тісний контакт, найімовірніше, що ви проконтактуєте з цим вірусом. Однак є методологія, яка дозволяє створювати вакцини до захворювань, які раніше не могли створити. Ну, наприклад, гепатит С або ВІЛ-інфекція", - розповів доктор.

До слова, інфекціоніст попереджає, що влітку коронавірус нікуди не зникне, він залишиться з нами назавжди.

Як ми писали раніше, лікар-інфекціоніст розповів, чи можна робити щеплення алергікам.

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