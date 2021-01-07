Імунолог розповів про правила безпеки після щеплення від COVID-19 і назвав групи ризику

Щеплення (фото: РБК-Україна)

Вакцина від коронавірусу здатна викликати різке погіршення стану у деяких людей через алергічну реакцію на препарат. Тому при введенні вакцини були встановлені певні правила безпеки для пацієнтів.

Про це розповів імунолог, кандидат біологічних наук Борис Донський в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, після ін'єкції необхідне медичне спостереження в закладі охорони здоров'я протягом години-двох, щоб відстежити можливу алергію на ліки та вчасно зреагувати.

"Будь-яка людина, яка робить щеплення (від COVID-19), повинна це робити в умовах стаціонару і спостерігатися наступні 1-2 години. Якщо у неї не відбувається негайної алергічної реакції, то ймовірність важкої реакції майже нульова", - зазначив імунолог.

Також лікар назвав основну групу ризику, хто найбільше схильний до негативних побічних ефектів після вакцинації.

"Люди, у яких виразні алергічні реакції, є групою ризику по ін'єкціях чого завгодно - вакцин, препаратів, тому що вони дають непрогнозовану реакцію, на відміну від людей, які не мають алергій", - розповів Донський.

Він нагадав, що саме з цієї причини лікарі завжди перепитують, чи немає у пацієнта алергії на ті чи інші препарати.

"Алергіки - завжди неприємна група ризику, яку іноді дуже важко врахувати, бо пацієнт може не знати про наявність у нього алергії", - зазначив лікар.

Імунолог додав, що так само алергіки реагують на невідомі фрукти, косметику та інше.

Раніше повідомлялося, що щеплення від COVID-19 можуть викликати ускладнення після косметичних процедур.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вимагає жорсткої реакції на контрабанду вакцини.