Игромания – это серьезная болезнь: психолог рассказала, как вылечиться от зависимости

Утрата контроля

Игромания – это зависимость от азартных игр, которая характеризуется потерей контроля над частотой и продолжительностью игры. С каждым годом количество игроманов растет, поскольку человеку больше не нужно идти в казино – достаточно взять в руки смартфон и начать играть онлайн.

"Действительно, игромания – не просто плохая привычка или хобби. Это подлинная психологическая зависимость. К сожалению, стать игроманом очень легко. В большинстве случаев, стоит только начать играть. Статистика Национального совета США по проблемам азартных игр утверждает, что 48 игроков из 100 становятся игроками! Это очень много", – уверена психолог.

Относительно Украины: доступность онлайн-игр и вызванный войной стресс привели к тому, что украинцы все чаще ищут утешение в игре. Дело в том, что возбуждение от процесса игры создает такое эмоциональное состояние, при котором нейроны головного мозга начинают вырабатывать эндорфины – эти химические соединения схожи по структуре с опиатами.

"По сути, это внутренние наркотики. Когда игроман не играет – его раздражает все вокруг, поэтому он стремится любой ценой снова вступить в игру. Также это способ уйти от страшной реальности", – добавила Алена Щербань.

Три этапа

Как болезнь, игромания имеет три этапа. Поначалу игроку везет. Он неправильно оценивает свои возможности, считая, что так будет продолжаться и дальше. В ожидании выигрыша не обращает внимания на проигрыши. Незаметно для себя становится зависимым от игры.

Лучший совет для игромана в этот период – установить ежемесячный денежный лимит на игру (пусть это будет небольшая сумма, которая не нанесет ущерб семейному бюджету). На втором этапе все мысли человека только об игре. Работа, отношения и семья уходят на другой план. Начинаются проблемы со средствами: играть не за что, поэтому деньги берутся взаймы.

Переход от второго к третьему этапу может занять несколько лет, но в конце концов игрок остается без денег, друзей и семьи. Правда, и тогда не оставляет попыток отыграться. Чтобы получить деньги на игру, может даже совершить преступление.

"Подавляющее большинство игроманов, это люди от 16 до 30 лет. Практически во всех случаях к игромании человека толкают проблемы в семье: дефицит общения с родителями, конфликты с партнером. Игроманы – одинокие люди, которые не могут наладить связи с окружающими, поэтому к психологу им нужно приходить вместе с членом семьи. Побороть зависимость от игры – задача, с которой невозможно справиться самостоятельно. Его нужно решать комплексно", – говорит психолог.

Путь к независимости

Не так просто бросить занятие, которое доставляет удовольствие. Так что не надо устраивать скандалы

"Не ставьте перед игроманом никаких ультиматумов, надеясь, что все прекратится в один момент. Нужно спокойно объяснить человеку, что он зависим. Первый шаг к выздоровлению должен сделать сам игроман, сказав вслух: "Да, я зависим". Впрочем, путь к независимости вы должны пройти вместе. Поддержка близких очень важна для больного. Если вам не удается пообщаться искренне, посредником в налаживании контакта станет психолог", - советует Алена Щербань.

Поможет ли рехаб?

Идея сразу записать игромана в реабилитационную клинику, не всегда удачная, ведь он не употребляет алкоголь или наркотики. У него существует только эмоциональная зависимость.

Также семья игромана должна создать дома положительную атмосферу, которая будет способствовать выздоровлению. Не ругать игромана за потраченные средства, не упрекать за ошибки.

Желательно найти для игромана другое занятие, которое будет эмоционально равноценным. Мужчинам подходит рыбалка, катание на мотоцикле, занятия спортом. Женщинам нравятся танцы, фитнес, путешествия…

Идеальный вариант для родителей, чей ребенок много времени проводит за гаджетами – совместный поход. Ваша задача: оттянуть близкого человека от соблазна как можно дальше.