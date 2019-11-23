ru
ua

Ідіть в жо*у: депутат з Одеси "засвітився" на росТБ

Новини » Життя   

Депутат одеської міськради вирішив взяти участь у програмі пропагандистів

Депутат одеської міської ради Богдан Гіганов вирішив поспілкуватися з пропагандистами і взяв участь у програмі "60 хвилин" на телеканалі "Росія1". Передача вийшла в ефір 22 листопада, що не залишилося непоміченим для колишнього керівника "Правого сектора" Богдана Стерненко.

"Непогано себе почуває. Хоча повинен гнити у в'язниці", – написав Стерненко в Twitter.

Богдан Гіганов на росТб (facebook.com/giganovbogdan)

Політик прокоментував галас, який піднявся навколо нього. Він просто послав людей в ж*пу. Свій пост він опублікував у Facebook.

"Досить вчити мене жити!Ідіть в ж...у!!! ЗАЄ...ЛИ!!! Ми живемо в ПРАВОВІЙ державі! Відвідування ЗМІ інших країн законами України не заборонено!!!Антиукраїнських висловлювань з мого боку не звучало адже я до мозку кісток проукраїнський! Але на відміну від Вас, горлопанів, я бачу Україну МИРНОЮ і ПРОЦВІТАЮЧОЮ! Помнящую і поважає свою історію! І таких як я - мільйони!!!" - написав Гіганов.

В коментарях українці не підтримали депутата, а розкритикували його.

  • Найсумніше, що Богдану плювати на своїх близьких, на себе. Відчув себе безсмертним.
  • Товариш" Гіганов, перегляньте документальне кіно про "героя" Жукова. Наприклад, про форсування Дніпра під Києвом. Спробуйте, напружте мозок, уявити себе на місці одного з тих сотень тисяч людей, яких він там просто бездарно топив і гнав на забій.
  • Дебіл.

Скріншот коментарів (facebook.com/giganovbogdan)

Маму чекає дитина: в Києві за дивних обставин зникла 24-річна дівчина (фото) В Одесі зникла дівчинка-підліток: поліція просить про допомогу (фото)
Читати всі новини