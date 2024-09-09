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И это не 8 часов. Развенчан основной миф о количестве сна ночью

Понедельник 09 сентября 2024 11:38
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И это не 8 часов. Развенчан основной миф о количестве сна ночью Фото: Какое количество часов нужно спать ночью (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сон - это очень важный процесс, при котором происходит восстановление организма. Исследователи обнаружили, что если досыпать в выходные, это может помочь снизить риск сердечных заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что нужно знать о качественном сне

Исследователи обнаружили идеальное количество сна, необходимого за ночь, чтобы поддерживать здоровое равновесие в организме, развеяв популярный миф на эту тему.

Исследование, представленное Национальным центром сердечно-сосудистых заболеваний Китая на заседании Европейского общества кардиологов, показало, что людям в среднем нужно около семи-девяти часов сна в сутки.

Это опровергает утверждение о том, что восемь часов является оптимальным временем сна. Профессор Кевин Морган сообщил, что исследование также показало преимущества досыпания на выходных и то, как это может помочь снизить риск сердечных заболеваний.

"Последнее исследование является еще одним развенчанием мифа о том, что нам нужно спать ровно восемь часов в сутки", - сказал он.

То есть большинству людей нужно где-то от семи до девяти часов каждую ночь, но всегда есть исключение.

Исследование также изучало преимущества более длинного сна в выходные дни (также известного как компенсационный сон), причем были обнаружены преимущества всего за 1,28 часа в постели.

В некоторых случаях дополнительный сон ассоциировался с понижением риска развития сердечных заболеваний.

Достаточный компенсационный сон связан с риском сердечных заболеваний. Эта связь становится еще более заметной среди людей, регулярно недосыпающих в будни.

Это значит, что тем, кто не высыпается в течение рабочей недели, будет полезно наверстать количество часов сна в выходные. Хотя сон может помочь снизить чьи-то риски сердечных заболеваний, не все могут это сделать, а другим трудно полностью уснуть.

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