"Болезнь X": почему не надо паниковать и при чем здесь COVID-19

Что такое загадочная "болезнь X"

Уже понятно, что "болезни X" как таковой не существует - это термин, который Всемирная организация здравоохранения использует для обозначения гипотетического инфекционного заболевания, которое в будущем может повлечь за собой эпидемию или пандемию.

Термин "болезнь X" появился в 2017 году после вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах.

В 2018 году ВОЗ внесла "болезнь X" в глобальный перечень заболеваний и патогенов, "имеющих приоритет для исследований и разработок в контексте чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения". Было определено, что термин "болезнь X" будет использоваться для обозначения недавно обнаруженного патогена или любого известного патогена с приобретенным пандемическим потенциалом.

Главными претендентами на звание возбудителей новой пандемии считали коронавирусы, и первой болезнью Х, по мнению ученых, стал COVID-19, обусловленный вирусом SARS-CoV-2.

Однако еще до пандемии COVID-19 в 2002 году в Китае начал распространяться другой коронавирус, вызвавший тяжелую форму пневмонии - тяжелый острый респираторный синдром (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS).

Заболевание приводило к смерти 1 из 10 инфицированных. Но тогда распространение вируса удалось остановить благодаря строгим мерам инфекционного контроля.

Регистрируют вспышки и другой, еще более смертоносной коронавирусной инфекции - Ближневосточного респираторного синдрома (Middle East Respiratory Syndrome, MERS), вызванного вирусом MERS-CoV. Он приводит к пневмонии, от которой умирает 1 из 3 инфицированных. Впервые инфицирование этим вирусом было обнаружено в Саудовской Аравии в 2012 году.

Однако согласно данным недавних исследований и SARS, и MERS уже вряд ли спровоцируют новую пандемию, поскольку почти у каждого человека в мире есть антитела к вирусу, вызываемому COVID-19, и эти антитела частично защищают от большинства других патогенов семейства коронавирусов.

В 2022 году ВОЗ собрала 300 ученых, чтобы исследовать 25 семейств вирусов и бактерий и создать список патогенов, которые могут представлять потенциальную угрозу.

SARS и MERS уже вряд ли спровоцируют новую пандемию.

Какие возбудители имеют пандемический потенциал

Глобальную угрозу могут представлять как новые патогены, так и многие уже известные человечеству возбудители.

Так, пандемии в мире были обусловлены штаммами гриппа. Например, в 1918-1919 годах на планете свирепствовал "испанский грипп", и это была одна из самых смертоносных пандемий гриппа за всю историю.

Сейчас в мире фиксируют вспышки птичьего гриппа, который может распространяться от птиц до млекопитающих. Так, в октябре прошлого года вирус птичьего гриппа стал причиной гибели 17 тыс. детенышей морских слонов в Аргентине.

Ученые обнаружили вирус птичьего гриппа в образцах, отобранных у мертвых морских слонов и котиков на субантарктическом острове Южная Георгия в южной Атлантике. Исследователи рассказали, что эти животные и морские птицы живут на одних пляжах, потому вирус может быстро и беспрепятственно передаваться.

В начале этого года птичий грипп обнаружен в разных регионах Украины, в том числе и у перелетных птиц-лебедей в Ровенской области.

Среди других возбудителей значительную угрозу для человечества представляют уже упомянутый вирус Эбола и вирус Зика.

Вирус Эбола назван в честь реки Эбола в Заире, где его впервые обнаружили. Он передается людям от диких животных (обезьянов, летучих мышей и т. п.) и вызывает сильные кровотечения. Летальность добивается 90%.

Вирус Зика передается через укусы комаров и распространен в тропиках и субтропиках. Если им инфицируются беременные женщины, возможно рождение детей с аномально маленькими размерами головы.

Амеш Адалджа, старший научный сотрудник Центра безопасности здравоохранения Джона Гопкинса в Балтиморе (США), считает, что опасный патоген, вероятно, будет респираторным вирусом, и он уже сейчас может циркулировать у определенных видов животных, но еще не передается людям, что является вопросом времени. Об этом эксперт рассказал CBS News.

А издание The Guardian опубликовало статью о замороженных древних вирусах в ледниках Арктики и российской Сибири. Эти вирусы в результате глобального потепления могут высвободиться, и наибольшую встревоженность вызывают штаммы микроорганизмов Methuselah - их еще называют "зомби-вирусами". По мнению ученых, такая пандемия будет значительно опаснее коронавирусной.

В мире существует несколько "зомби-вирусов" (иллюстративное фото: Getty Images)

Что беспокоит специалистов

Системы здравоохранения во всем мире до сих пор преодолевают последствия пандемии COVID-19, да и сама пандемия продолжается.

И в ВОЗ убеждены: если человечество не подготовится к борьбе с новой болезнью до того, как она станет реальной угрозой, а не гипотетической, ее последствия будут еще ужаснее.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус предупредил мировых лидеров о рисках будущих пандемий. Он признал, что обсуждение "болезни X" может вызвать панику у людей, но подчеркнул: "Лучше предсказать то, что может произойти, потому что это происходило в нашей истории много раз и подготовиться к этому". Поэтому требуется "заменитель" болезни, о которой человечество еще не знает, но которая может появиться. Таким заменителем и является "болезнь X".

Гебреесус отметил, что в разгар пандемии COVID-19 структура здравоохранения во всем мире была перегружена - не хватало персонала, койкомест, кислорода. Не было системы раннего предотвращения заболевания и алгоритма действий, и это привело к значительному количеству осложнений у пациентов и высокой смертности.

На совместном брифинге представителя ВОЗ в Украине Ярно Хабихта и министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко говорилось о том, что опыт COVID-19 показал, насколько уязвима медицина, когда одномоментно возрастает нагрузка на медицинских работников. Медиков не хватало, в частности врачей-эпидемиологов.

При этом несовершенно работала система рутинного эпидемиологического надзора, не было возможности на уровне страны изучить вирусы и создавать вакцину. Также стало понятно, что мощностей фармацевтических компаний некоторых стран оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить спрос.

В разгар пандемии COVID-19 структура здравоохранения по всему миру была перегружена (иллюстративное фото: Getty Images)

Как избежать новой катастрофы

Никто не может спрогнозировать, где, когда и как возникнет новая угроза - может появиться новая болезнь, а может произойти мутация уже известных патогенов. Также никто не знает, насколько смертельно опасным будет новое заболевание.

Однако, по мнению Тедроса Аданома Гебреесуса, какой бы ни была болезнь, к пандемии можно и нужно подготовиться. Именно поэтому ученые сосредотачивают внимание на гипотетической "болезни Х" и намерены заранее разработать план действий по борьбе с патогеном, который может повлечь за собой новую пандемию.

Тедрос Аданом Гебреесус в Давосе подчеркнул, что всем странам мира необходимы более совершенные системы раннего реагирования и предотвращения распространения новых заболеваний. Необходимо заблаговременно позаботиться о том, чтобы учреждения здравоохранения расширили свои возможности для оказания своевременной медицинской помощи в условиях, когда возникает потребность в увеличении количества медицинского персонала и специальных помещений.

Важно, что пандемия COVID-19 стимулировала разработку новых формул вакцин, в том числе таких, которые можно быстро "перепрофилировать" для борьбы с новыми патогенами.

Так, были разработаны вакцины на основе мРНК. Их формула содержит короткий фрагмент генетического материала, заставляющий клетки иммунной системы организма производить белок "шипа" коронавируса. Его можно обновить, чтоб вынудить клеточки создавать другой белок, просто "переписав" последовательность мРНК.

Что касается Украины, то на упомянутом брифинге Ярно Хабихт подчеркнул, что во время пандемии COVID-19 ВОЗ поддерживала нашу страну во внедрении программы комплексного реагирования, в частности способствовала усилению системы эпидемиологического надзора благодаря доставке оборудования и реагентов для тестов.

Кроме того, более половины медицинских учреждений, определенных для борьбы с COVID-19, получили кислородное оборудование. Для медицинских работников, задействованных в вакцинации против COVID-19, провели соответствующие тренинги.

Недоверие и теории заговоров

Не остались в стороне сторонники теорий заговоров. Когда проанонсировали обсуждение "болезни Х" на уровне Всемирного экономического форума в Давосе, сразу же появилось предположение, что мировые лидеры планируют новую болезнь, как в свое время "спланировали пандемию COVID-19".

В частности, политический обозреватель и бывшая помощница министра финансов США времен президентства Дональда Трампа Моника Кроули написала в соцсети Х (Twitter), что под прикрытием "болезни X" накануне президентских выборов в Соединенных Штатах введут новые карантины и ограничат права и свободы людей.

Поэтому, по мнению Амеша Адалджи из Центра безопасности здравоохранения Джона Хопкинса, важным выводом пандемии COVID-19 должно стать осознание того, что все меры, направленные на борьбу с угрозой, следует сделать максимально прозрачными. Эксперт подчеркнул, что сейчас есть недоверие между общественностью и врачами, ведь в вопросы, касающиеся пандемии, вмешивались политики. И есть риск, что люди могут не воспринять меры предосторожности, которые будут рекомендовать органы сферы здравоохранения.

Вокруг "болезни Х" много теорий заговоров (иллюстративное фото: Getty Images)

Что уже сделала ВОЗ

Тедрос Аданом Гебреесус в Давосе рассказал, что ВОЗ в партнерстве с другими организациями уже ввела инициативы по подготовке к следующей эпидемии или пандемии. При этом ВОЗ считает "болезнь X" приоритетной в своих кампаниях по повышению осведомленности населения об инфекционных заболеваниях наряду с COVID-19, лихорадкой Эбола и т. д.

Также предусмотрена передача технологий изготовления мРНК-вакцин, помощь странам с низким уровнем дохода и углубление совместного эпидемиологического надзора между странами.

Что говорят украинские специалисты

На брифинге с представителем ВОЗ министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что есть три компонента, свидетельствующих о готовности системы здравоохранения к эпидемиям. Это люди (т. е. медицинский персонал), мощная лабораторная сеть, работающая по международным стандартам и глобальное партнерство. И Украина развивает каждое из этих направлений.

Украинские специалисты проходят международные учения по полевой эпидемиологии, а также ежегодно увеличивается количество интернов, поступающих на специальность "Эпидемиология".

Кроме того, в Украине действуют Национальная вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья и Одесская субрегиональная лаборатория с аккредитацией ВОЗ. Кроме того, Национальная лаборатория входит в Европейскую региональную лабораторную сеть ВОЗ.

Деятельность этих украинских лабораторий отвечает международным стандартам. Специалисты используют современные реагенты, соблюдают международные протоколы и оперативно обмениваются данными.

Минздрав в свою очередь тесно сотрудничает с ВОЗ, центрами контроля и профилактики болезней Европы и США, Генеральным директоратом Европейской Комиссии по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца, Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская считает, что новая угроза стоит внимания, прежде всего, учитывая выводы пандемии COVID-19. По ее словам, у нас есть "кладбище пациентов", умерших от осложнений коронавирусной инфекции из-за того, что система здравоохранения была не готова к пандемии, не хватало ресурса, специалисты не знали, что делать, а люди не получали своевременную медицинскую помощь. И сейчас за это вроде бы никто и не ответственен.

Впрочем, людям не стоит паниковать, ведь совокупный термин "болезнь X" - это понятие не новое, о нем известно еще с 2018 года.

COVID-19 стал первой "болезнью X". А в 2021 году на Всемирной ассамблее здравоохранения ВОЗ предупредила, что человечество ждет новая пандемия. И вопрос не в том, будет ли она или нет, а в том, когда она будет.

Голубовская отметила, что соответствующие государственные учреждения должны уже сейчас готовиться к новой пандемии, чтобы не повторить ошибки, как в ситуации с COVID-19.

Сейчас, по словам экспертки, очень много больных гриппом, и немало летальных исходов. Есть и многие пациенты с микст-инфекцией, то есть грипп + коронавирусная инфекция. И все тяжелые больные, оказавшиеся в реанимации, на догоспитальном этапе не получали специфическую противовирусную терапию, направленную на возбудителя. То есть ошибки повторяются.

Поэтому люди должны запомнить: на любой инфекционный возбудитель следует действовать сразу и быстро.

Врач отмечает: если возникнет новая эпидемия, люди должны слушать только специалистов, а не псевдоэкспертов. В разгар пандемии COVID-19 ситуацию мог комментировать кто угодно, даже люди без медицинского образования, и часто они говорили абсурдные вещи. Но это были люди, у которых были деньги, влияние и связи в СМИ.

Голубовская отметила, что понятие "эксперты" касается только людей, занимающихся определенной узкой проблемой. Если речь идет об инфекционных заболеваниях, то есть эксперты, которые изучают чисто герпесвирусы, тифо-паратифозные заболевания и т. д. У настоящего эксперта есть определенное количество научных публикаций относительно исследуемой им проблемы выступлений на международных и украинских конференциях. И к мнению таких специалистов следует прислушаться. А в Украине, как утверждает Голубовская, в разгар пандемии COVID-19 возникло немало "околомедицинских" структур, которые на самом деле сугубо политические.

Ольга Голубовская (фото: личный архив)

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого, эксперт Минздрава Украины и СНБО Наталья Виноград поддерживает мнение о том, что с "болезнью X" как таковой человечество уже встретилось, и это был COVID-19. Эта пандемия, по мнению эксперта, стала своеобразной проверкой готовности медицинских систем реагировать на новые биологические угрозы.

Наталья рассказала, что это - реалии существования человечества, история которого сопровождается эпидемиями и пандемиями. И готовность к последующим эпидемическим осложнениям должна быть подобающей. Поэтому следует понимать степень и виды биологических угроз.

Следующая пандемия будет уже со следующим возбудителем X, причем X заменят на название нового патогена. Вирус может прийти и из природы, и из лаборатории - вероятны все варианты.

В то же время, по мнению Виноград, не стоит категорически утверждать, что мы были не готовы реагировать на пандемию COVID-19.

Например, во время пандемии "испанского гриппа" было вообще лишь три подхода: "беги как можно дальше", "беги скорее" и "возвращайся как можно позже". А сейчас подходы все-таки совсем другие.

И сейчас основная задача - предотвратить распространение нового заболевания, локализовать очаг инфекции, выиграть время и развернуть систему быстрого реагирования.

Что важно: сейчас есть возможность быстро идентифицировать патоген и сразу же начать работу над созданием вакцин.

Наталья Виноград (фото: личный архив)

А вот Анатолий Якименко, бывший главный редактор медицинских медийных проектов в издательском доме "Здоровье Украины", врач по специальности, ныне - публицист, имеющий авторский канал на YouTube, не понимает, как болезнь, которой еще не существует, можно было внести к глобальному перечню заболеваний и патогенов, имеющих приоритет для исследований и разработок. Ведь совокупным термином "болезнь X" обозначают разные патогены, и их очень много.

Специалист рассказал, что средоточием этих патогенов в основном являются необжитые места, а носителями - дикие животные. Эти патогены могут преодолевать видовой барьер и, как в случае с COVID-19, переходить от животных к человеку. В мире всегда есть патогены, периодически преодолевающие этот барьер.

Якименко считает, что Всемирный экономический форум не место, куда должен приезжать директор ВОЗ. Для этого у него есть собственная площадка и Организация Объединенных Наций.

А экономический форум в Давосе собирает "коммерсантов" и рассматривает коммерческие предложения. И, логично, у людей может возникнуть подозрение, что директор ВОЗ на это мероприятие приехал с коммерческим предложением, которое называется "болезнь X", чтобы убедить выгодно в него инвестировать.

Анатолий Якименко (фото: личный архив)