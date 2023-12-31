Художница Морозюк выходит замуж за сына бизнесмена, который пытался подкупить руководство ГБР
На днях украинские правоохранители задержали на взятке чиновнику ГБР львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны. Оказалось, что сын мужчины Роман является избранником известной украинской художницы, 25-летней Сони Морозюк.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу журналиста Евгения Плинского.
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В своем сообщении журналист отметил, что сын фигуранта коррупционного скандала сделал Морозюк предложение в Венеции, куда уехал в качестве волонтера.
Также Плинский написал, что Роман вложил средства в художественную выставку Сони, которая прошла 20 декабря в Киеве.
Соня Морозюк (фото: facebook.com/plinskiymedia)
"Может, вы видели как недавно весь Киев был увешан рекламой выставки "Мазня", невероятно талантливой и успешной молодой художницы Сони Морозюк. В прямом смысле миллионы гривен пошло на это промо и никто не понимал, что происходит", - написал Евгений.
Instagram Сони Морозюк (фото: facebook.com/plinskiymedia)
"Заработанные на коррупционных подрядах Минобороны деньги Рома тупо вкладывал в Соню. Миллионы оборонных гривен вкладывались в молодую девушку, ее творчество и успешный успех. Вместо дронов для ВСУ - покупались часы, вместо тепловизоров - украшения Cartier, вместо пикапов - новые тачки для невесты", - отметил он.
К слову, Морозюк, являющаяся автором патриотического мурала в Киеве на улице Мечникова, пока информацию никак не прокомментировала. Однако уже успела закрыть страницу в Instagram.
Скандал с львовским бизнесменом
29 декабря одного из ведущих поставщиков Министерства обороны задержали сотрудники ГБР по подозрению в попытке предоставить взятку в размере 500 тысяч долларов одному из высших руководителей Главного следственного управления Бюро.
Таким образом предприниматель стремился решить вопрос о возврате конфискованного имущества, изъятого у компаний, находившихся под его контролем, во время расследования, проведенного ДБР.
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