Худеем к Новому году: фитнес-гуру раскрыла 6 простых способов сбросить вес

Уже скоро наступят Рождество и Новый год, поэтому многим хочется встретить праздники в хорошей форме. И тогда возникает вопрос: как быстро похудеть и убрать жир с живота. Фитнес-гуру Аманда Плейс рассказала, как забыть о лишних килограммах и успеть сбросить вес к праздникам.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express , существует 6 простых и действенных способов.

Обратите внимание на общее потребление калорий. Фитнес-тренер советует создать небольшой дефицит калорий. Это поможет терять вес, особенно в нижней части живота. Если вы начнете получать меньше калорий, организм начнет "сжигать" то, что "накопил" до этого.

Ограничьте обработанные пищевые продукты. Переработанная еда, такая как печенье, колбасы и все, что продается в готовом виде, содержат много сахара. А он может способствовать увеличению веса, поэтому отдайте предпочтение цельным и необработанным продуктам.

Делайте кардио. Занимайтесь регулярными упражнениями, чтобы сжигать калории и способствовать общей потере жира. Это может быть бег, велоспорт или высокоинтенсивная интервальная тренировка.

Как быстро сбросить вес (фото: freepik.com)

Не забывайте о силовых тренировках. Занимайтесь спортом хотя бы раз в неделю. Делайте приседания, выпады или даже становую тягу, именно это поможет задействовать сразу несколько групп мышц и похудеть.

Обратите внимание на упражнения для мышц живота. Фитнес-тренер уверяет, что для борьбы с жиром на боках и туловище стоит стоять в планке. Также она говорит, что от лишнего веса помогут упражнения с поднятием ног.

Займитесь йогой или пилатесом. Такой вид физической активности помогает укрепить и пробудить основные мышцы. Йога или пилатес с незначительной нагрузкой могут способствовать улучшению тонуса мышц нижней части живота и общей гибкости, считает фитнес-тренер.