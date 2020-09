Huawei розвиває магазин додатків AppGallery: як це працює

Екосистемою Huawei Mobile Services і фірмовим магазином додатків Huawei AppGallery щомісяця користуються 490 млн осіб у понад 170 країнах і регіонах. В Україні кількість активних користувачів досягає 717 тисяч користувачів в місяць. В рамках розвитку своєї екосистеми Huawei представила важливі оновлення.

Зростає і кількість завантажень у магазині додатків, яка уже сягнула 261 млрд. Окрім того, до екосистеми приєдналися 1,8 млн глобальних розробників, аби користуватися всіма перевагами платформи.

Долучившись до повністю відкритої платформи HMS Core від Huawei, партнери-розробники мають змогу використовувати інноваційні технології та можливості компанії.

Окрім того, Huawei надає розробникам доступ до вивчення бізнес-можливостей на глобальних ринках, пропонуючи консультації, послуги щодо локалізації та інтеграції і маркетингові послуги. Починаючи з минулого року, Huawei допомогла понад 700 партнерам вийти на ринок Китаю.

Перевагами AppGallery вже скористалися партнери з багатьох країн світу. Зокрема, провідна компанія надання навігаційних послуг TomTom уже додала до магазину обидва свої додатки: TomTom Go Navigation і TomTom AmiGO. Це дозволило збільшити відсоток завантажень TomTom AmiGO у 22 рази. А кількість завантажень додатка Bolt у країнах Європи та Африки за 13 тижнів зросла у 136 разів.

Українські програми в AppGallery

У рамках стратегії "Global + Local strategy" ("Глобальна + локальна стратегія") Huawei посилює підтримку українських розробників, дозволяючи їм вийти на глобальний рівень.

Першим повністю інтегрованим українським додатком в Huawei AppGallery став сервіс Radar Screen. Додаток проводить діагностику роботи екрана і пропонує користувачам постійну страховку від його механічних пошкоджень. У разі пошкодження екрана смартфона досить подати заявку на заміну через особистий кабінет або зателефонувати до цілодобової служби підтримки. Кур'єр сервісу забере розбитий гаджет і поверне його вже справним. Окрім того, компанія Radar Screen соціально орієнтована й організовує роботу з переробки пошкоджених екранів.

Зіпсований екран також можна здати на переробку в сервісному центрі Huawei. Таким чином вирішуються питання зменшення кількості пластикових відходів, переробки небезпечного пластику та його вторинного використання.

А український додаток для прогнозу погоди та опадів RainViewer уже отримав підтримку та промо в країнах Європи. Найближчим часом також планується промо додатку в Таїланді.

Невдовзі користувачі Huawei в Україні отримають можливість користуватися безконтактними платежами - партнером із запуску став український фінтех EasyPay. Послуга буде доступна вже цього року.

Наразі в AppGallery доступні понад 400 українських додатків, серед них - Приват24, Нова Пошта, Дія, Portmone, Monobank, prom.ua, Ощад 24/7, ROZETKA тощо. До найпопулярніших урбан-додатків увійшли Bolt, EasyWay, RainViewer, TomTom Navigation та Here We Go, до фоторедакторів - PhotoStudio, Vinci, Vimage, CutCut та A+ Gallery.

AppGallery в Україні пропонує чимало акцій та спецпропозицій, покликаних зробити користувацький досвід ще кращим. Зокрема, нові користувачі можуть отримати місяць безкоштовного доступу до Megogo, Divan.tv, Sweet.TV; 15 тижнів - до lanet.tv; 3 місяці - до музичного додатку Deezer Premium; 1 тиждень - до "Воля ТВ" тощо.

Окрім того, AppGallery дарує бонуси та подарунки геймерам — як початківцям, так і досвідченим гравцям. Так, у мобільній грі World of Tanks Blitz можна отримати 14 днів преміумакаунта та мерчендайз для Huawei Р40 і Huawei Р40 Pro; також подарунки чекають на нових гравців у іграх AFK Arena, Rise of Kings, Days of Empire, Game of Sultans та Legacy of Discord.